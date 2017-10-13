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Столичным автолюбителям порекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю до конца недели
17 октября 2017 г. | Время публикации 11:50
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Центр организации дорожного движения правительства Москвы порекомендовал водителям сменить летнюю резину на зимнюю до конца недели. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе учреждения, в конце недели температура воздуха в Москве опустится ниже ноля градусов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, что может негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества ДТП.

Как отметили в ЦОДД, заблаговременная смена летней резины на зимнюю позволит быть готовым к неблагоприятным погодным условиям и избежать очередей в пункты шиномонтажа. Кроме того, перед началом холодов рекомендуется проверить работу аккумулятора и быть более внимательными на дороге. Автолюбителям необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля, а также недопустимости резких торможений и перестроений.

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