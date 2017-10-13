Столичным автолюбителям порекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю до конца недели

Центр организации дорожного движения правительства Москвы порекомендовал водителям сменить летнюю резину на зимнюю до конца недели. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе учреждения, в конце недели температура воздуха в Москве опустится ниже ноля градусов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, что может негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества ДТП.
Как отметили в ЦОДД, заблаговременная смена летней резины на зимнюю позволит быть готовым к неблагоприятным погодным условиям и избежать очередей в пункты шиномонтажа. Кроме того, перед началом холодов рекомендуется проверить работу аккумулятора и быть более внимательными на дороге. Автолюбителям необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля, а также недопустимости резких торможений и перестроений.