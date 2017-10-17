Первый снег в Москве ожидается в предстоящие выходные Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru Первый в этом сезоне снег в московском регионе может выпасть в ночь на субботу, 21 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росгидромета. По его словам, выпадению снега будут способствовать погодные условия: в ночь с 20 на 21 октября в столице подморозит до минус 3 градусов.



"Обновленный прогноз на предстоящие дни показывает, что в ночь на субботу может пойти кратковременный снег, который затем с потеплением перейдет в дождь. Снег также ожидается и в ночь на воскресенье", - отметил сотрудник Росгидромета. В прошлом году первый снег в столице выпал 17 октября, в 2016 году - 7 октября, а в 2015-м - 13 октября.



В настоящий момент синоптики оценивают вероятность выпадения снега в 74 процента, однако данный прогноз еще будет уточняться. В метеослужбе также добавили, что снег в предстоящие выходные не образует покрова, поскольку снежинки растают в воздухе или на теплой, мокрой земле.



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