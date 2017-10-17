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Глава столичного дептранса пообещал пересадить себя и подчиненных на такси и каршеринг с нового года
17 октября 2017 г. | Время публикации 15:44 | Последние изменения 15:47
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Руководители департамента транспорта и начальники подведомственных ему учреждений, которые использовали служебный транспорт для поездок на работу, с начала 2018 года пересядут на такси и автомобили каршеринга. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, которого цитирует ТАСС.

"Я дал такое распоряжение, с 2018 года они будут использовать для поездок только такси и каршеринг. Сам я также пересяду на такси", - сказал Ликсутов. По его словам, последние контракты на использование служебных машин заканчиваются в начале следующего года и продлеваться не будут. Нововведение коснется чиновников департамента транспорта, метрополитена, Мосгортранса, Центра организации дорожного движения, Московской административной дорожной инспекции, ГКУ "Организатор перевозок" и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Напомним, в начале года "Авторамблер" нашел множество странных нюансов в документации, изучив закупки только одного предприятия – ГУП "Автохозяйство финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы". Например, на запчасти для машин BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Audi, Toyota и Volvo предприятие выделило 40,9 миллиона рублей.При этом закупочная цена запчастей значительно превышает их рыночную стоимость, а в списке помимо деталей указан и "огромный перечень" брендированных аксессуаров: чехол Toyota для iPad, дорожная сумка за 9 тысяч рублей, наклейка на крышу с флагом Германии, исторические книги и даже нижнее белье с логотипом автоконцерна BMW.

Кроме того, в мае этого года журналисты выяснили, что Москва арендует 950 автомобилей бизнес-класса для перевозки "начальников" с водителем и предоплаченной на год парковкой. Множество таких машин закреплено за управами, префектурами и столичным департаментом городского имущества. Руководство ГБУ "Жилищник" арендует по две машины (эконом- и бизнес-класса) с водителями, а 45 депутатов Мосгордумы используют 59 автомобилей, которые обходятся в 250 миллионов рублей. Аренда машин часто передается дочерним компаниям муниципальных предприятий, а многие машины и водители находятся на балансе города. В итоге, по оценкам СМИ, на транспорт для московских чиновников уходит как минимум полтора миллиарда рублей в год.

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