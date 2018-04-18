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Провал грунта парализовал движение на Новом Арбате
18 апреля 2018 г. | Время публикации 15:41
Рубрики: Происшествия  
 
На улице Новый Арбат в районе пересечения с Садовым кольцом произошел серьезный провал грунта. Как сообщили "Газете.Ru" очевидцы, движение по трассе в сторону области практически парализовано.

Асфальт провалился около 14.00 в двух левых рядах, из-за чего свободной для проезда осталась лишь крайняя правая полоса. На месте работают дорожные службы, которые пытаются устранить последствия провала грунта.

Инцидент парализовал движение не только на самой магистрали, но и на ряде близлежащих улиц, с которых автомобилисты съезжают на Новый Арбат. В частности, согласно сервису "Яндекс.Пробки", сильно затруднено движение по Поварской улице, Трубниковскому, Борисоглебскому, Скарятинскому и Большому Ржевскому переулкам, а также по Большой Молчановке и Большой Никитской улице.
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