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В Москве воспитательница напоила детей растворителем, четыре ребенка попали в больницу
18 апреля 2018 г. | Время публикации 13:56 | Последние изменения 14:50
Рубрики: Происшествия  
 
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Столичное управление Следственного комитета проводит проверку после отравления четырех воспитанников детского сада при школе N 630 на юге Москвы. Как сообщается на сайте ведомства, 17 апреля после физкультуры дети попросили воды. Воспитательница дала им попить из бутылки, стоявшей на кухне в зоне для питания детей. После этого четыре ребенка в возрасте 4-5 лет почувствовали себя плохо.

"Предварительно установлено, что несколькими днями ранее во время проведения субботника вторая воспитательница данной группы для удаления пятен со своей одежды развела бензиновый растворитель "Уайт-спирит" в бутылке из-под воды, которую оставила в зоне питания для детей", - сообщили в московском главке СК.

Пострадавших детей госпитализировали в Филатовскую больницу. По словам заммэра Москвы Леонида Печатникова, их жизнь вне опасности, состояние оценивается как удовлетворительное. Он выразил надежду, что дошкольников выпишут уже на этой неделе, передает ТАСС. "Школа уже проверена, все меры уже приняты, в том числе административные и довольно жесткие", - сказал Печатников. По результатам доследственной проверки может быть возбуждено уголовное дело.
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