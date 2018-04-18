Пассажиров самолета во "Внуково" пришлось эвакуировать из-за разлетевшихся шмелей

В аэропорту "Внуково" пришлось отложить вылет рейса в Симферополь из-за разгерметизации контейнера с насекомыми. Предположительно, обслуживающая организация нарушила герметичность контейнера при загрузке багажа в самолет, сообщил агентству "Москва"
официальный представитель авиакомпании "Россия".
"В результате из перевозимого контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей. Данный вид насекомых не представляет опасности для здорового человека", - рассказал собеседник агентства. Инцидент произошел на рейсе FV6143. Авиакомпания в соответствии с международными правилами незамедлительно решила заменить самолет. Проводится проверка.
Как сообщает "Российская газета"
, самолет должен был взлететь в 9:35. Судно было полностью готово к отправлению, когда пассажирам сообщили, что по багажному отделению разлетелись насекомые. Издание пишет, что это были пчелы. Некоторые очевидцы рассказали, что видели их у открытого люка багажного отделения.