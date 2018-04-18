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Пассажиров самолета во "Внуково" пришлось эвакуировать из-за разлетевшихся шмелей
18 апреля 2018 г. | Время публикации 13:02
Рубрики: Происшествия  
 
Фото NEWSru.com
В аэропорту "Внуково" пришлось отложить вылет рейса в Симферополь из-за разгерметизации контейнера с насекомыми. Предположительно, обслуживающая организация нарушила герметичность контейнера при загрузке багажа в самолет, сообщил агентству "Москва" официальный представитель авиакомпании "Россия".

"В результате из перевозимого контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей. Данный вид насекомых не представляет опасности для здорового человека", - рассказал собеседник агентства. Инцидент произошел на рейсе FV6143. Авиакомпания в соответствии с международными правилами незамедлительно решила заменить самолет. Проводится проверка.

Как сообщает "Российская газета", самолет должен был взлететь в 9:35. Судно было полностью готово к отправлению, когда пассажирам сообщили, что по багажному отделению разлетелись насекомые. Издание пишет, что это были пчелы. Некоторые очевидцы рассказали, что видели их у открытого люка багажного отделения.
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Среда, 18 апреля 2018 г. // Последняя новость 13:02
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