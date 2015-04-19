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Дни исторического и культурного наследия продлят до конца весны
18 апреля 2018 г. | Время публикации 08:28
Рубрики: Культура  
 
Moscow-Live.ru
В Москве 18 апреля стартуют Дни исторического и культурного наследия, которые в этот раз продлятся до конца мая. Двери для горожан по традиции откроют особняки и посольства, пишет "Российская газета"

Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в этом году акция пройдет с особым размахом - в ее рамках подготовлено 300 бесплатных экскурсий, открытые лекции, встречи, мастер-классы и квесты. Участники мероприятий смогут посетить 65 памятников архитектуры, в том числе Дом Пашкова, Дом Тарасова на Спиридоновке, здание Центросоюза и Петровский путевой дворец. Кроме того, желающие смогут посетить дом Наркомфина на Новинском бульваре: хотя здание находится на реставрации, для участников акции готовы сделать исключение.

Кроме того, в рамках акции пройдут экскурсии и квесты по историческим районам столицы, а своего рода нововведениями стали экскурсии на бегу или на велосипеде. Их в программу Дней включили впервые. Для участия в событиях нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

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