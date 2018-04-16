Мосгордума одобрила в первом чтении поправки, продлевающие время голосования на выборах до 22:00 Рубрики: Общество





Поправки также закрепляют право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии. А кандидаты в мэры смогут привлекать до 500 доверенных лиц вместо ста. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, представляя законопроект, заявил, что он "направлен на установление дополнительных гарантий на обеспечение избирательных прав граждан".



По словам Горбунова, после каждых сентябрьских выборов поступали предложения продлить время голосования. Он отметил, что в сентябре многие еще уезжают на выходные за город и по воскресеньям "обычно до двух миллионов автомобилей возвращается в Москву, дороги сильно загружены". По его данным, в последние два часа голосования прирост избирателей составляет от трех до пяти процентов, пишет



Руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов считает, что продление времени голосования "удобно для избирателей независимо от их политических взглядов". Он напомнил, что в 1990-е годы такой опыт уже применялся. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала инициативу Собянина целесообразной.



"С учетом того, что единый день голосования проходит в очень неудачное время, многие еще ездят на дачу, это вполне нормально, целесообразно, с учетом вообще специфики Москвы, города ночного", - сказала она (цитата по ТАСС). Памфилова также считает, что примеру Москвы могут последовать и другие регионы, "но это уже их дело".



Против законопроекта выступили депутаты от КПРФ. По словам Леонида Зюганова, в период с 18:00 до 20:00 голосует лишь 1% избирателей. Кроме того, он отметил, что в случае продления времени школы, где открыты избирательные участки, утром не смогут открыться вовремя. Увеличение числа доверенных лиц кандидатов в мэры, по его мнению, "будет на руку только власти", а другие кандидаты не смогу назначить до 500 представителей, сообщает



Депутаты от КПРФ Елена Шувалова и Николай Зубрилин выступили против наблюдателей от Общественной палаты Москвы. По их словам, состав палаты формируется при участии мэра и муниципальных депутатов, следовательно, наблюдатели от ОП фактически будут представлять интересы действующего градоначальника, если тот будет баллотироваться на новый срок.



Ко второму чтению добавится поправка о голосовании по месту фактического пребывания



Правила выборов мэра могут также измениться также за счет поправок, разработанных Мосгоризбиркомом в начале апреля, добавляет "Коммерсант". Ожидается, что ко второму чтению собянинского законопректа будет учтена поправка, позволяющая проголосовать по месту нахождения без открепительных удостоверений. Такой механизм впервые был обкатан на прошедших выборах президента РФ.



В частности, Избирательный кодекс Москвы может дополниться нормой о том, что бюллетени должны передаваться с запасом на участки, где зарегистрировано менее 500 избирателей или "ожидается большое число избирателей", подавших заявки о включении в список по месту нахождения.



Кроме того, поправки отдаляют срок официального старта избирательной кампании кандидатов в мэры. Сейчас кандидат должен сдать в Мосгоризбирком документы для регистрации не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов. Предложенные поправки позволяют сдавать документы "не ранее чем через 20 и не позднее чем через 30 дней" после официального старта кампании. Мосгордума одобрила в первом чтении поправки в Избирательный кодекс Москвы, продлевающие время голосования на региональных выборах до 22:00 , сообщает "Интерфакс" . Изменения внес столичный мэр Сергей Собянин. Ожидается, что документ будет принят в окончательном чтении и вступит в силу к сентябрьским выборам градоначальника.Поправки также закрепляют право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии. А кандидаты в мэры смогут привлекать до 500 доверенных лиц вместо ста. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, представляя законопроект, заявил, что он "направлен на установление дополнительных гарантий на обеспечение избирательных прав граждан".По словам Горбунова, после каждых сентябрьских выборов поступали предложения продлить время голосования. Он отметил, что в сентябре многие еще уезжают на выходные за город и по воскресеньям "обычно до двух миллионов автомобилей возвращается в Москву, дороги сильно загружены". По его данным, в последние два часа голосования прирост избирателей составляет от трех до пяти процентов, пишет РБК Руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов считает, что продление времени голосования "удобно для избирателей независимо от их политических взглядов". Он напомнил, что в 1990-е годы такой опыт уже применялся. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала инициативу Собянина целесообразной."С учетом того, что единый день голосования проходит в очень неудачное время, многие еще ездят на дачу, это вполне нормально, целесообразно, с учетом вообще специфики Москвы, города ночного", - сказала она (цитата по ТАСС). Памфилова также считает, что примеру Москвы могут последовать и другие регионы, "но это уже их дело".Против законопроекта выступили депутаты от КПРФ. По словам Леонида Зюганова, в период с 18:00 до 20:00 голосует лишь 1% избирателей. Кроме того, он отметил, что в случае продления времени школы, где открыты избирательные участки, утром не смогут открыться вовремя. Увеличение числа доверенных лиц кандидатов в мэры, по его мнению, "будет на руку только власти", а другие кандидаты не смогу назначить до 500 представителей, сообщает "Коммерсант" Депутаты от КПРФ Елена Шувалова и Николай Зубрилин выступили против наблюдателей от Общественной палаты Москвы. По их словам, состав палаты формируется при участии мэра и муниципальных депутатов, следовательно, наблюдатели от ОП фактически будут представлять интересы действующего градоначальника, если тот будет баллотироваться на новый срок.Правила выборов мэра могут также измениться также за счет поправок, разработанных Мосгоризбиркомом в начале апреля, добавляет "Коммерсант". Ожидается, что ко второму чтению собянинского законопректа будет учтена поправка, позволяющая проголосовать по месту нахождения без открепительных удостоверений. Такой механизм впервые был обкатан на прошедших выборах президента РФ.В частности, Избирательный кодекс Москвы может дополниться нормой о том, что бюллетени должны передаваться с запасом на участки, где зарегистрировано менее 500 избирателей или "ожидается большое число избирателей", подавших заявки о включении в список по месту нахождения.Кроме того, поправки отдаляют срок официального старта избирательной кампании кандидатов в мэры. Сейчас кандидат должен сдать в Мосгоризбирком документы для регистрации не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов. Предложенные поправки позволяют сдавать документы "не ранее чем через 20 и не позднее чем через 30 дней" после официального старта кампании.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 апреля 2018 г. Время голосования на выборах мэра могут продлить ради дачников

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