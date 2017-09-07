Очередникам придется в полтора раза дольше ждать новых квартир из-за реновации

Аварийное жильё в Москве расселено на 90%, однако майские указы президента РФ по обеспечению граждан доступным жильём не были выполнены, так как дома для очередников перенаправили на программу реновации. Об этом заявила агентству Regnum
председатель движения "Очередники Москвы" Луиза Мартьянова.
По словам Мартьяновой, срок получения жилья растянулся по времени, так как квартиры по программе "Жилище" до очередников не доходили, а средства, первоначально выделенные на программу, были направлены на реализацию домов по программе реновации. "Жильё придерживали и пустили в реновацию. В связи с этим срок и увеличился, был срок 20 лет в Москве, сейчас — 30 лет", - заявила Мартьянова.
По ее словам, в программу реновации перенаправлены уже 17 домов, которые строились под нужды очередников. "Но так как сроки ожидания не установлены, они хоть сто, хоть двести лет могут ждать. Нет конкретных обязательств, власть и не торопится", — добавила Мартьянова. Ситуация усугубляется тем, что в Москве завершилась программа льготной ипотеки для молодых семей, а программы выделения субсидий многодетным семьям и содействия нуждающимся в улучшении жилищных условий по льготной ипотеке практически не работают.
Ранее столичный мэр заявил, что построенные ранее жилые дома не будут использовать для программы реновации
, так как они не соответствуют заявленным требованиям по качеству отделки и благоустройства. Тем не менее глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратил внимание на то, что по программе "Жилище" был построен дом, ставший стартовым для программы реновации: по его словам, дом на 5-й Парковой улице просто "украли" у очередников
, хотя неподалеку от него довольно много ветхих и аварийных домов, которые давно пора расселить. А недавно стало известно, что на продажу выставили квартиры в другом доме, предназначенном для очередников: чтобы приобрести там квартиру, не нужно быть ни очередником
, ни участником программы.