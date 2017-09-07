Очередникам придется в полтора раза дольше ждать новых квартир из-за реновации

6 апреля 2018 г. Власти выставили на продажу квартиры в центре Москвы, предназначенные для очередников

На сайте компании, осуществляющей продажу "квартир от города", появилось объявление о продаже квартир в доме, построенном по программе "Жилище". Для покупки квартиры не обязательно быть ни очередником, ни участником программы.