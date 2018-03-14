Нетерпеливые участники реновации смогут переехать в жилье меньшей площади и получить компенсацию

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Фонд реновации сможет предоставлять переселенцам квартиры с большей общей, но меньшей жилой площадью при их согласии и с выплатой компенсации. Это не противоречит законодательству, но обжаловать постановление будет сложно.

10 апреля 2018 г. Заммэра Москвы опроверг свои слова об отказе от льготной ипотеки по программе реновации

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