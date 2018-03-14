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Нетерпеливые участники реновации смогут переехать в жилье меньшей площади и получить компенсацию
18 апреля 2018 г. | Время публикации 18:25 | Последние изменения 19:24
Рубрики: Недвижимость  
 
Агентство городских новостей Москва / Авилов Александр
Участники московской программы реновации смогут при желании переехать в жилье меньшей площади и получить денежную компенсацию за потерянные метры. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, такой механизм стал ответом на запросы самих переселенцев.

"Когда мы начали переселение в первый дом по программе реновации на 5-й Парковой улице, многие жители соседних домов изъявили желание переехать побыстрее, пусть даже и в квартиры с меньшей площадью", - пояснил Хуснуллин, слова которого приводит mos.ru.

Размер компенсации рассчитывается по рыночной стоимости нового жилья. Это значит, что при переезде в квартиру с меньшей жилой площадью собственник получит сумму, равную разнице между жилой площадью старой и новой квартиры, умноженной на рыночную стоимость одного квадратного метра в новом жилье.

Заммэра подчеркнул, что переезд в жилье меньшей площади будет исключительно добровольным. В Фонде реновации изданию "Московская перспектива" пояснили, что для желающих переселиться раньше плановых сроков будут предоставлены квартиры, уже имеющиеся в распоряжении города. То есть это будут дома, построенные для других жилищных программ или на продажу.

Чтобы обеспечить такую возможность, власти Москвы скорректировали правила распределения квартир по программе реновации, внеся изменения в постановление 219-ПП. Документ предполагает, что столичный Фонд реновации сможет предоставлять взамен сносимого жилья квартиры с большей общей, но с меньшей жилой площадью.

"В случае отказа от такого варианта собственнику гарантируется переезд в равнозначную квартиру, как это предусмотрено законом и программой реновации, но уже после строительства новых домов", - пояснил Хуснуллин. Власти уверены, что массового переезда в квартиры меньшей площади не будет. Эксперты в области недвижимости считают, что такое жилье предпочтут одинокие пожилые люди или пожилые семейные пары, которым стала не нужна большая квартира, так как дети и внуки живут отдельно.

Напомним, переселенцам доступна и обратная функция: докупить квадратные метры со скидкой 10% от рыночной стоимости. При этом некоторые участники реновации жаловались, что даже со скидкой стоимость дополнительных площадей выше, чем в коммерческом жилье.

В начале года и в марте Марат Хуснуллин говорил, что власти пока не разрабатывают программу льготной ипотеки для участников программы реновации, потому что ставки Центробанка и так "падают из года в год". Однако уже в апреле заммэра отказался от собственных слов и заявил, что власти лишь "взяли паузу" на разработку механизма.
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