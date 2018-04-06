Пробки на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов

Автомобильные пробки в Москве, по данным на 18:45, ухудшились до максимальных 10 баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на "Яндекс. Пробки". На момент написания заметки сервис снизил уровень заторов до девяти баллов.
Движение затруднено практически на всех магистралях столицы. В Центре организации дорожного движения Москвы пояснили, что затруднения связаны с продолжительным дождем и дорожными работами в центре Москвы, где и наблюдаются самые серьезные затруднения. На Новом Арбате продолжается ликвидация последствий провала грунта
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"В ближайшие пару часов движение нормализуется полностью, а пока городской транспорт сейчас - лучший выбор", - считают в пресс-службе ЦОДД. Ранее центр рекомендовал автомобилистам выезжать из центра Москвы после 20:00. Согласно прогнозу "Яндекса", к девяти часам вечера пробки рассосутся до пяти баллов. Полная разгрузка дорог ожидается только к полуночи.
С утра среды в Москве выпала пятая часть апрельской нормы дождей, сообщили "Интерфаксу"
в столичном метеобюро. По данным синоптиков, осадки прекратятся днем в четверг. До этого дождь разной степени интенсивности принесет еще около семи-восьми миллиметров.
Передышка от осадков будет недолгой, новая порция выпадет в выходные. Ранее Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Московском регионе 19 апреля до желтого из-за шквалистого ветра. В ночь на четверг возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, днем в четверг - до 17 метров в секунду. Ночью похолодает до 6-8 градусов, днем будет плюс 10-12.
По предварительным прогнозам, в начале следующей недели в Москву вернутся ночные морозы, местами пройдет снег. Ранее синоптики отмечали, что погода в апреле обычно весьма переменчива, и потому советовали автомобилистам повременить со сменой резины
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