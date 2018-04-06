Пробки на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов

18 апреля 2018 г. Провал грунта парализовал движение на Новом Арбате

Асфальт провалился около 14.00 в двух левых рядах, свободной для проезда осталась лишь крайняя правая полоса. Инцидент парализовал движение на магистрали и ряде близлежащих улиц, с которых автомобилисты съезжают на Новый Арбат.