

Первая репетиция парада Победы в Москве пройдет 26 апреля Рубрики: Общество





Бирюков напомнил, что ночные репетиции парада пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция - 6 мая. На Тверской улице уже нанесена временная желтая разметка, которая служит специальным ориентиром для водителей танков и других образцов тяжелой военной техники в составе колонн, участвующих в военном параде на Красной площади.



Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут некоторые новейшие образцы техники. "Это боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар", — рассказал Шойгу, которого цитирует



Специалисты комплекса городского хозяйства провели работу по подготовке и проведению репетиций военного парада 9 мая на Красной площади, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его цитирует "Интерфакс" Бирюков напомнил, что ночные репетиции парада пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция - 6 мая. На Тверской улице уже нанесена временная желтая разметка, которая служит специальным ориентиром для водителей танков и других образцов тяжелой военной техники в составе колонн, участвующих в военном параде на Красной площади.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут некоторые новейшие образцы техники. "Это боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар", — рассказал Шойгу, которого цитирует РИА "Новости" . Всего в этом году в параде будет задействовано 73 летательных аппарата , более 120 единиц техники и 12,5 тысячи военнослужащих.



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