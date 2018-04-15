Названа причина обрушения столетнего дома в Пушкаревом переулке

16 апреля 2018 г. Решать проблему "пизанской пятиэтажки" в центре Москвы будут сносом

Реконструируемый дом в воскресенье утром рассекла огромная трещина, часть наружной стены завалилась внутрь. К вечеру в здании произошло еще два обрушения. Спасти дореволюционную постройку уже нельзя, считают в мэрии.