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Названа причина обрушения столетнего дома в Пушкаревом переулке
18 апреля 2018 г. | Время публикации 13:40 | Последние изменения 17:45
Рубрики: Недвижимость  
 
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу аварийного здания в Пушкаревом переулке, заявил на пресс-конференции заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его цитирует "Интерфакс".

"Здание восстановлению не подлежит. Оно будет полностью демонтировано. На данном этапе примерно 30% здания уже разрушено", - сказал Бирюков, добавив, что снос здания ведется поэтапно, а его разрушение могло превратиться "просто в катастрофу". По его оценке, демонтаж здания в Пушкаревом переулке продлится еще 3-4 дня.

По словам Бирюкова, которые приводит РИА "Новости", 67 жителей близлежащих домов переселены в гостиницы, еще 20 уехали на дачи или к родственникам.

"Дальше соответствующие правоохранительные службы разбираются с хозяином этого здания, кто, как, на каком основании проводил мероприятия, работу по нарушению всех существующих норм и правил строительного производства. На этом месте, скорее всего, будет сделано благоустройство", - сказал Бирюков на пресс-конференции.

Как заявил заммэра, владелец здания при строительстве допустил нарушения технологии строительного производства. "Он начал заглублять фундамент, опустился от 2 до 3 метров ниже грунтов, что стало причиной обрушения двух фрагментов", — пояснил он.

Напомним, первоначально здание в Пушкаревом переулке планировалось реконструировать, но в воскресенье, 15 апреля, жители соседних домов заметили, что здание дореволюционной постройки начало разваливаться. "Летят стекла, кирпичи. Жители домов напротив боятся, что дом сейчас сложится и рухнет во двор их соседнего. Трещина проходит по всему дому, похоже, дом идет по винту. У соседнего дома 10 вылетел прихваченный кусок фундамента. Боятся взрывов газа, так как в доме 12 до последнего момента находились гастарбайтеры и газ не отключали", - рассказала одна из жильцов.

Местные жители отмечали, что звонили по этому поводу в городские службы с 8 утра, однако эвакуацию близлежащих строений начали лишь днем. В общей сложности было эвакуировано более 60 человек, в том числе дети, которых временно разместили в филиале театра имени Маяковского.

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