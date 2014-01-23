Систему распознавания лиц запустят в метро, на вокзалах и в аэропортах Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



В марте этого года в столичной подземке запущена система распознавания лиц, работающая с помощью камер видеонаблюдения. Как рассказали в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", для этого используются станции "с большим пассажиропотоком", сами их названия не раскрываются. Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года.



Программа способна распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска. В случае, когда система "видит" разыскиваемого человека, информация поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс. Сотрудник сверяет розыскное и зафиксированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска, после чего принимает решение о проверке документов.



Информацию о количестве выявленных системой разыскиваемых граждан в метрополитене не раскрывают, но замечают, что это количество преступников "существенное". По итогам "пилота" будет принято решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта. Подобная система, сравнивающая пассажиров с фотографиями из баз розыска, работает на Казанском вокзале, а в начале нынешнего года пилотный проект по тестированию системы распознавания лиц запустили в аэропорту "Домодедово".



По словам экспертов, пилотный проект в московском метро проводился уже несколько раз, однако до полноценного развертывания системы так и не дошло. При этом отмечается, что широкого распространения система, скорее всего, не получит:



Власти приступили к активному развертыванию системы распознавания лиц, позволяющей задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске. Пилотный проект запущен в московском метро, на ряде железнодорожных вокзалов и на стадионах. Эксперты говорят про потенциальные неудобства для рядовых граждан, пишет "Коммерсант" В марте этого года в столичной подземке запущена система распознавания лиц, работающая с помощью камер видеонаблюдения. Как рассказали в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", для этого используются станции "с большим пассажиропотоком", сами их названия не раскрываются. Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года.Программа способна распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска. В случае, когда система "видит" разыскиваемого человека, информация поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс. Сотрудник сверяет розыскное и зафиксированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска, после чего принимает решение о проверке документов.Информацию о количестве выявленных системой разыскиваемых граждан в метрополитене не раскрывают, но замечают, что это количество преступников "существенное". По итогам "пилота" будет принято решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта. Подобная система, сравнивающая пассажиров с фотографиями из баз розыска, работает на Казанском вокзале, а в начале нынешнего года пилотный проект по тестированию системы распознавания лиц запустили в аэропорту "Домодедово".По словам экспертов, пилотный проект в московском метро проводился уже несколько раз, однако до полноценного развертывания системы так и не дошло. При этом отмечается, что широкого распространения система, скорее всего, не получит: камеры общего обзора , которых в столице более 140 тысяч, для систем распознавания не подходят, в противном случае ошибки могут достичь 30%. Таким образом, каждого третьего человека, находящего в розыске, система будет пропускать, при этом будет много ошибочных задержаний. Проблемы эти будут усугубляться по мере расширения базы данных по розыску. А обычные камеры обзора, установленные под потолком станций, видят не лица, а макушки голов. К тому же возможны и ошибки, связанные со внешней похожестью обычных людей на разыскиваемых преступников. Вину должен устанавливать только суд, а проверочные мероприятия в отношении задерживаемых должны быть максимально корректными.



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