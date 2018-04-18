Снег с дождем может прийти в Москву к воскресенью Рубрики: Погода





Согласно прогнозу, в ночь с субботы на воскресенье в Москве ожидается от ноля до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла. Небо в течение суток будет затянуто облаками, пройдут небольшие осадки. Ветер северный 6-11 метров в секунду.



В ночь на понедельник, 23 апреля, подморозит до минус пяти градусов. Днем будет на градус прохладнее, чем накануне - 4-9 градусов тепла. В облаках появятся просветы, небольшие осадки пройдут лишь местами. Ветер ослабеет до 5-10 метров в секунду. Во вторник, 24 апреля, осадки в регионе могут прекратиться. Ожидается переменная облачность и потепление до 12 градусов тепла.



Смешанные осадки из снега и дождя могут пройти в столичном регионе с ночи на воскресенье до вечера понедельника. Такие данные были опубликованы на сайте Гидрометцентра России Согласно прогнозу, в ночь с субботы на воскресенье в Москве ожидается от ноля до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла. Небо в течение суток будет затянуто облаками, пройдут небольшие осадки. Ветер северный 6-11 метров в секунду.В ночь на понедельник, 23 апреля, подморозит до минус пяти градусов. Днем будет на градус прохладнее, чем накануне - 4-9 градусов тепла. В облаках появятся просветы, небольшие осадки пройдут лишь местами. Ветер ослабеет до 5-10 метров в секунду. Во вторник, 24 апреля, осадки в регионе могут прекратиться. Ожидается переменная облачность и потепление до 12 градусов тепла.



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