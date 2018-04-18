Мэрия Москвы выделила более 1 миллиарда рублей на "социалку" структурам, связанным с Кремлем и "Единой Россией" Рубрики: Экономика

Moscow-Live.ru



По данным издания, фонд Путиной и так не бедствует: в 2016 году на его балансе было 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 112 миллионов, а еще 100 миллионов Центр развития межличностных коммуникаций заработал на сдаче в аренду своих площадей. Тем не менее до 2019 года структура будет ежегодно получать из столичного бюджета по 62 миллиона рублей.



В прошлом году 1,5 миллиона рублей получила "Столица" - региональное отделение общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны". Возглавляет "Столицу" активист московского ОНФ и член центральной контрольно-ревизионной комиссии "Единой России" Андрей Чепурной. В прошлом году он оказался под следствием за особо крупное мошенничество.



По версии следствия, Чепурной потратил на реконструкцию двух квартир своей знакомой более 2 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реабилитацию инвалидов. Кроме того, он фактически лишил инвалидов их главного актива - подмосковного санатория "Русь", безвозмездно передав его некой организации из Томска. Во время полицейских и следственных проверок Чепурной находился в психиатрической больнице.



Еще 10 миллионов рублей из столичного бюджета получила организация инвалидов "Стратегия", председателем правления которой является депутат Госдумы Владимир Крупенников, сам инвалид-колясочник. 95 миллионов рублей выделено обществам инвалидов, слепых и глухих, близким к ОНФ и единороссам. 758 миллионов рублей досталось Московскому дому ветеранов, который возглавляет доверенное лицо президента Путина Вячеслав Михайлов.



100 миллионов рублей получил центр народной помощи "Благовест", президентом которого является сенатор и член ОНФ Зинаида Драгункина. "Объединению многодетных семей Москвы" под председательством еще одного доверенного лица Путина Натальи Карпович выделили из бюджета 120 миллионов рублей. По данным "Собеседника", накануне последних муниципальных выборов члены объединения ходили по квартирам многодетных семей и предлагали голосовать за кандидатов от партии власти. Еще 15,3 миллиона рублей получила негосударственная православная Свято-Петровская школа.



При этом, поданным газеты, власти сэкономили на поддержке тех, кто не имеет к ним отношения. В частности, на организации отдыха детей (3,5 миллиона), на соцподдержке ветеранов (больше 10 миллиардов рублей). На адресную помощь гражданам старшего поколения хотели потратить свыше 4 миллиардов рублей, но выделили только 1,3 миллиарда.



Остро нуждающихся ветеранов планировалось обеспечить предметами первой необходимости и товарами длительного пользования на 607 миллионов рублей, но "даже сотни не наскребли", пишет газета. По ее данным, 4,5 миллиарда сэкономили на профилактике сиротства, 800 миллионов - на безбарьерной среде, 300 миллионов - на выплатах многодетным, 100 миллионов - на уборке квартир одиноких пенсионеров, 25 миллионов - на детях-инвалидах.



В департаменте социальной защиты "Собеседнику" заявили, что бюджет Москвы является "социально ориентированным": расходы на соцферу составляют 50%, объем финансирования на поддержку горожан постоянно увеличивается. При этом основная часть мер поддержки "носит заявительный характер, в связи с чем и остаются запланированные в начале года средства".



Фонд бывшей жены президента России Людмилы Путиной "Центр развития межличностных коммуникаций" получит от мэрии Москвы более 248 миллионов рублей за четыре года. Как выяснил "Собеседник" , еще десятки и сотни миллионов рублей из бюджета пойдут на социальную поддержку организациям, связанным с Кремлем, Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и "Единой Россией", а также с РПЦ.По данным издания, фонд Путиной и так не бедствует: в 2016 году на его балансе было 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 112 миллионов, а еще 100 миллионов Центр развития межличностных коммуникаций заработал на сдаче в аренду своих площадей. Тем не менее до 2019 года структура будет ежегодно получать из столичного бюджета по 62 миллиона рублей.В прошлом году 1,5 миллиона рублей получила "Столица" - региональное отделение общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны". Возглавляет "Столицу" активист московского ОНФ и член центральной контрольно-ревизионной комиссии "Единой России" Андрей Чепурной. В прошлом году он оказался под следствием за особо крупное мошенничество.По версии следствия, Чепурной потратил на реконструкцию двух квартир своей знакомой более 2 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реабилитацию инвалидов. Кроме того, он фактически лишил инвалидов их главного актива - подмосковного санатория "Русь", безвозмездно передав его некой организации из Томска. Во время полицейских и следственных проверок Чепурной находился в психиатрической больнице.Еще 10 миллионов рублей из столичного бюджета получила организация инвалидов "Стратегия", председателем правления которой является депутат Госдумы Владимир Крупенников, сам инвалид-колясочник. 95 миллионов рублей выделено обществам инвалидов, слепых и глухих, близким к ОНФ и единороссам. 758 миллионов рублей досталось Московскому дому ветеранов, который возглавляет доверенное лицо президента Путина Вячеслав Михайлов.100 миллионов рублей получил центр народной помощи "Благовест", президентом которого является сенатор и член ОНФ Зинаида Драгункина. "Объединению многодетных семей Москвы" под председательством еще одного доверенного лица Путина Натальи Карпович выделили из бюджета 120 миллионов рублей. По данным "Собеседника", накануне последних муниципальных выборов члены объединения ходили по квартирам многодетных семей и предлагали голосовать за кандидатов от партии власти. Еще 15,3 миллиона рублей получила негосударственная православная Свято-Петровская школа.При этом, поданным газеты, власти сэкономили на поддержке тех, кто не имеет к ним отношения. В частности, на организации отдыха детей (3,5 миллиона), на соцподдержке ветеранов (больше 10 миллиардов рублей). На адресную помощь гражданам старшего поколения хотели потратить свыше 4 миллиардов рублей, но выделили только 1,3 миллиарда.Остро нуждающихся ветеранов планировалось обеспечить предметами первой необходимости и товарами длительного пользования на 607 миллионов рублей, но "даже сотни не наскребли", пишет газета. По ее данным, 4,5 миллиарда сэкономили на профилактике сиротства, 800 миллионов - на безбарьерной среде, 300 миллионов - на выплатах многодетным, 100 миллионов - на уборке квартир одиноких пенсионеров, 25 миллионов - на детях-инвалидах.В департаменте социальной защиты "Собеседнику" заявили, что бюджет Москвы является "социально ориентированным": расходы на соцферу составляют 50%, объем финансирования на поддержку горожан постоянно увеличивается. При этом основная часть мер поддержки "носит заявительный характер, в связи с чем и остаются запланированные в начале года средства".



Предыдущая статья | Следующая статья

