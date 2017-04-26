NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
апреля
pda
Поиск
Архив

Москва и Подмосковье потратят 150 миллионов рублей на соцопросы к выборам мэра и губернатора
18 апреля 2018 г. | Время публикации 11:36
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Власти Москвы и Московской области объявили конкурсы на социологические исследования, связанные с грядущими выборами мэра Москвы и губернатора Подмосковья, которые пройдут 9 сентября. Стоимость исследований составляет почти 150 миллионов рублей, сообщают "Ведомости".

По данным сайта госзакупок, Москва потратит 8,3 миллиона рублей на изучение мнения креативного класса: в 50 фокус-группах будут участвовать архитекторы, урбанисты, работники культуры, журналисты, опросят также 9500 предпринимателей. Требуется выявить уровень их удовлетворенности жизнью, "страхи, препятствующие реализации потенциала" и определить складывающийся у них "образ будущего Москвы". Кроме того, за 8,9 миллиона рублей заказаны фокус-группы и опрос 14 800 бюджетников о том, как с ними общаются органы исполнительной власти. Примерно такие же суммы город заплатит за изучение того, как городские СМИ информируют жителей, как горожане относятся к работе власти с населением и к деятельности местного самоуправления, как молодежь участвует в жизни столицы. Исследования включают фокус-группы и опросы от 12 до 27 тысяч человек.

Один из этих контрактов уже выиграл ВЦИОМ: он выяснит мнение москвичей о ситуации в городе, проблемах образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ, о ситуации с мигрантами. Житель Москвы, которому недавно звонили с просьбой поучаствовать в опросе ВЦИОМ, рассказал, что социологи интересовались, знает ли он таких политиков, как Сергей Собянин, Павел Грудинин, Илья Свиридов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Сергей Митрохин, какие ассоциации они вызывают и допускает ли респондент голосование за них. Спрашивали также о том, как изменилась Москва при Собянине, хорошо или плохо будет, если он останется мэром. Однако в руководстве ВЦИОМ не подтвердили принадлежность им такого опроса.

Соцопросы в Подмосковье включают в себя анализ общественно-политической ситуации: в частности, предлагается выявить "значимые общественные и политические события и явления", выяснить отношение жителей к делам муниципалитета и их доверие к институтам, оценить восприятие ими деятельности губернатора и уровень протестных настроений. Один из конкурсов направлен на изучение мнения о мерах властей по защите конкуренции, развитию производства, предприятий торговли и услуг. 12,3 миллиона рублей будут заплачены за мониторинг эффективности деятельности органов власти и выяснение мнения жителей о транспорте, экологии, "степени уверенности в завтрашнем дне".

Эксперты полагают, что социологические исследования перед выборами проводятся для определения рейтингов кандидатов и для понимания проблем региона, однако их стоимость явно завышена: по их словам, для получения объективной информации достаточно было бы большого полевого исследования и фокус-групп. Кампания же в Москве, судя по всему, направлена на определенные страты и связана с профессией и образованием жителей. Мособласть же более сегментирована территориально, ситуация в городах связана с взаимоотношением местных элит, и любой локальный конфликт "вписан в конкретный междусобойчик". Поэтому в области приходится делать акцент на территориальный анализ, который получается более дорогим.

Подобные дорогостоящие опросы в столице не редкость: в июле прошлого года власти Москвы объявили о том, что намерены изучить городское законодательство в социальной сфере и в области градостроительной деятельности и имущественно-земельных отношений, получив информацию об эффективности исполнения и применения законодательства через исследование восприятия населения, а также разработать рекомендации по совершенствованию законодательства. Эксперты отмечают, что для исследований привлечены консультанты, траты на услуги которых ничем не обосновываются и никак официально не разъясняются.

Тогда же власти Москвы объявили более десяти конкурсов, победители которых должны создать карту "конфликтных" точек по районам, изучить инициативные группы граждан и отслеживать настроения жителей в социальных сетях. Подрядчикам также нужно будет "выбирать выигрышные темы", а затем организовывать "информационную работу в СМИ и блогосфере по популяризации" деятельности властей. Один из конкурсов по проведению социологических исследований достался ООО "Центр продюсирования инноваций", совладелицей является финалистка телешоу "Битва экстрасенсов" Фатима Хадуева.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Власти Москвы изучат мнение горожан об эффективности законодательства за 45 миллионов рублей
20 июля 2017 г.
Власти Москвы изучат мнение горожан об эффективности законодательства за 45 миллионов рублей
Мэрия выбрала поставщиков для изучения городского законодательства в социальной и градостроительной сфере: ими стали Фонд развития гражданского общества и частное образовательное учреждение. Эксперты назвали выбор странным.
16 мая 2017 г.
26 апреля 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.04.2018   13:22
6
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 18 апреля 2018 г. // Последняя новость 13:02
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>