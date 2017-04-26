Москва и Подмосковье потратят 150 миллионов рублей на соцопросы к выборам мэра и губернатора

20 июля 2017 г. Власти Москвы изучат мнение горожан об эффективности законодательства за 45 миллионов рублей

Мэрия выбрала поставщиков для изучения городского законодательства в социальной и градостроительной сфере: ими стали Фонд развития гражданского общества и частное образовательное учреждение. Эксперты назвали выбор странным.