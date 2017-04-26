Москва и Подмосковье потратят 150 миллионов рублей на соцопросы к выборам мэра и губернатора

Власти Москвы и Московской области объявили конкурсы на социологические исследования, связанные с грядущими выборами мэра Москвы и губернатора Подмосковья, которые пройдут 9 сентября. Стоимость исследований составляет почти 150 миллионов рублей, сообщают "Ведомости"
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По данным сайта госзакупок, Москва потратит 8,3 миллиона рублей на изучение мнения креативного класса: в 50 фокус-группах будут участвовать архитекторы, урбанисты, работники культуры, журналисты, опросят также 9500 предпринимателей. Требуется выявить уровень их удовлетворенности жизнью, "страхи, препятствующие реализации потенциала" и определить складывающийся у них "образ будущего Москвы". Кроме того, за 8,9 миллиона рублей заказаны фокус-группы и опрос 14 800 бюджетников о том, как с ними общаются органы исполнительной власти. Примерно такие же суммы город заплатит за изучение того, как городские СМИ информируют жителей, как горожане относятся к работе власти с населением и к деятельности местного самоуправления, как молодежь участвует в жизни столицы. Исследования включают фокус-группы и опросы от 12 до 27 тысяч человек.
Один из этих контрактов уже выиграл ВЦИОМ: он выяснит мнение москвичей о ситуации в городе, проблемах образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ, о ситуации с мигрантами. Житель Москвы, которому недавно звонили с просьбой поучаствовать в опросе ВЦИОМ, рассказал, что социологи интересовались, знает ли он таких политиков, как Сергей Собянин, Павел Грудинин, Илья Свиридов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Сергей Митрохин, какие ассоциации они вызывают и допускает ли респондент голосование за них. Спрашивали также о том, как изменилась Москва при Собянине, хорошо или плохо будет, если он останется мэром. Однако в руководстве ВЦИОМ не подтвердили принадлежность им такого опроса.
Соцопросы в Подмосковье включают в себя анализ общественно-политической ситуации: в частности, предлагается выявить "значимые общественные и политические события и явления", выяснить отношение жителей к делам муниципалитета и их доверие к институтам, оценить восприятие ими деятельности губернатора и уровень протестных настроений. Один из конкурсов направлен на изучение мнения о мерах властей по защите конкуренции, развитию производства, предприятий торговли и услуг. 12,3 миллиона рублей будут заплачены за мониторинг эффективности деятельности органов власти и выяснение мнения жителей о транспорте, экологии, "степени уверенности в завтрашнем дне".
Эксперты полагают, что социологические исследования перед выборами проводятся для определения рейтингов кандидатов и для понимания проблем региона, однако их стоимость явно завышена: по их словам, для получения объективной информации достаточно было бы большого полевого исследования и фокус-групп. Кампания же в Москве, судя по всему, направлена на определенные страты и связана с профессией и образованием жителей. Мособласть же более сегментирована территориально, ситуация в городах связана с взаимоотношением местных элит, и любой локальный конфликт "вписан в конкретный междусобойчик". Поэтому в области приходится делать акцент на территориальный анализ, который получается более дорогим.
Подобные дорогостоящие опросы в столице не редкость: в июле прошлого года власти Москвы объявили о том, что намерены изучить городское законодательство в социальной сфере
и в области градостроительной деятельности и имущественно-земельных отношений, получив информацию об эффективности исполнения и применения законодательства через исследование восприятия населения, а также разработать рекомендации по совершенствованию законодательства. Эксперты отмечают, что для исследований привлечены консультанты, траты на услуги которых ничем не обосновываются и никак официально не разъясняются.
Тогда же власти Москвы объявили более десяти конкурсов, победители которых должны создать карту "конфликтных" точек
по районам, изучить инициативные группы граждан и отслеживать настроения жителей в социальных сетях. Подрядчикам также нужно будет "выбирать выигрышные темы", а затем организовывать "информационную работу в СМИ и блогосфере по популяризации" деятельности властей. Один из конкурсов по проведению социологических исследований достался ООО "Центр продюсирования инноваций", совладелицей является финалистка телешоу "Битва экстрасенсов" Фатима Хадуева
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