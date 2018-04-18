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Вестибюли станций метро "Новогиреево", "Марьино" и "Люблино" меняют работу до 1 мая
18 апреля 2018 г. | Время публикации 19:04 | Последние изменения 19:46
Рубрики: Метрополитен  
 
Вестибюли станций метро "Новогиреево", "Марьино" и "Люблино" изменили режим работы до 1 мая в связи с ремонтом в пассажирской зоне. Об этом сообщает сайт Московского метрополитена.

До конца рабочей недели восточный вестибюль "Новогиреево" будет ежедневно закрываться на вход в 23:00, а южные вестибюли "Марьино" и "Люблино" - в 22:00. В пятницу, 20 апреля, они закроются в то же время, но на все выходные и возобновят работу в понедельник, 23 апреля.

Такой же режим работы указанных вестибюлей сохранится и на следующей неделе. С вечера рабочей субботы 28 апреля они снова закроются на два выходных дня - до 1 мая. При этом сами станции останутся доступны для пассажиров в период ограничений, для входа и выхода будут использоваться противоположные вестибюли. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
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