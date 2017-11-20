NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
декабря
pda
Поиск
Архив

Ленинградское шоссе может столкнуться с коллапсом в следующие выходные
18 декабря 2017 г. | Время публикации 09:37 | Последние изменения 10:31
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
В конце декабря на Замоскворецкой линии планируется запустить станцию "Ховрино", для чего в минувшие выходные были закрыты сразу три конечные станции - "Войковская", "Водный стадион" и "Речной вокзал". Это же планируется сделать 23-го и 24 декабря, и москвичи опасаются, что в последние предпраздничные выходные Ленинградка рискует встать в пробках, а подъехать к единственному в округе крупному торговому центру станет очень проблематично. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Перекрыв несколько улиц и закрыв сразу три станции метро, городские власти пустили компенсационные автобусные маршруты, которые должны были курсировать с интервалами в 40 секунд. Однако это привело к тому, что автобусы стартуют, едва наполнившись, и полупустыми едут по выделенке в сторону "Войковской", к тому же организовать бесперебойное движение с учетом светофоров и других участников движения не получается. А организация выделенной полосы и перекрытие улицы Зои и Александра Космодемьянских, дублера Ленинградcкого шоссе в сторону центра и 3-го Войковского проезда обернулась головной болью для автомобилистов.

"Я живу на 3-й Радиаторской улице, - рассказывает один из водителей. - Раньше мог на Ленинградку хотя бы через 3-й Войковский проезд выехать. А теперь у меня выхода нет, приходится через 1-й Войковский, там две полосы, он и так всегда стоит. Вчера 20 минут на нем потерял". В такую ловушку попали жители почти всех Радиаторских улиц: им остался только один выезд на Ленинградку, а проехать через дворы они не могут из-за шлагбаумов.

Кроме того, в последнее время пробки на Ленинградском шоссе появляются уже около пяти часов вечера: в крупный торговый центр приезжают жители Михалково, Коптево и даже Тимирязевского района. Учитывая, что в последние выходные декабря многие отправятся за новогодними покупками, а 23 и 24 декабря планируется еще одно закрытие этих же станций, в районе ожидается полноценный коллапс.

У самих же жителей района ощущения смешанные: жители окрестностей станции метро "Речной вокзал" полагают, что после открытия новой станции автомобилисты из Химок и Долгопрудного перестанут использовать их улицы в качестве бесплатной перехватывающей парковки. А вот те, от кого станция метро далеко, а в окрестностях строится ТПУ с магазинами и апартаментами, далеко не рады такому соседству.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закроются на четыре выходных дня
13 декабря 2017 г.
"Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закроются на четыре выходных дня
Станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" Замоскворецкой линии будут закрыты 16, 17, 23 и 24 декабря для присоединения новой станции "Ховрино". Для проезда будут организованы компенсационные маршруты.
7 декабря 2017 г.
26 августа 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.12.2017   19:16
7
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 19 декабря 2017 г. // Последняя новость 19:02
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>