Ленинградское шоссе может столкнуться с коллапсом в следующие выходные

13 декабря 2017 г. "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закроются на четыре выходных дня

Станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" Замоскворецкой линии будут закрыты 16, 17, 23 и 24 декабря для присоединения новой станции "Ховрино". Для проезда будут организованы компенсационные маршруты.