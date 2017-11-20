Ленинградское шоссе может столкнуться с коллапсом в следующие выходные

В конце декабря на Замоскворецкой линии планируется запустить станцию "Ховрино", для чего в минувшие выходные были закрыты сразу три конечные станции - "Войковская", "Водный стадион" и "Речной вокзал". Это же планируется сделать 23-го и 24 декабря, и москвичи опасаются, что в последние предпраздничные выходные Ленинградка рискует встать в пробках, а подъехать к единственному в округе крупному торговому центру станет очень проблематично. Об этом пишет "Московский комсомолец"
.
Перекрыв несколько улиц и закрыв сразу три станции метро, городские власти пустили компенсационные автобусные маршруты, которые должны были курсировать с интервалами в 40 секунд. Однако это привело к тому, что автобусы стартуют, едва наполнившись, и полупустыми едут по выделенке в сторону "Войковской", к тому же организовать бесперебойное движение с учетом светофоров и других участников движения не получается. А организация выделенной полосы и перекрытие улицы Зои и Александра Космодемьянских, дублера Ленинградcкого шоссе в сторону центра и 3-го Войковского проезда обернулась головной болью для автомобилистов.
"Я живу на 3-й Радиаторской улице, - рассказывает один из водителей. - Раньше мог на Ленинградку хотя бы через 3-й Войковский проезд выехать. А теперь у меня выхода нет, приходится через 1-й Войковский, там две полосы, он и так всегда стоит. Вчера 20 минут на нем потерял". В такую ловушку попали жители почти всех Радиаторских улиц: им остался только один выезд на Ленинградку, а проехать через дворы они не могут из-за шлагбаумов.
Кроме того, в последнее время пробки на Ленинградском шоссе появляются уже около пяти часов вечера: в крупный торговый центр приезжают жители Михалково, Коптево и даже Тимирязевского района. Учитывая, что в последние выходные декабря многие отправятся за новогодними покупками
, а 23 и 24 декабря планируется еще одно закрытие
этих же станций, в районе ожидается полноценный коллапс.
У самих же жителей района ощущения смешанные: жители окрестностей станции метро "Речной вокзал" полагают, что после открытия новой станции автомобилисты из Химок и Долгопрудного перестанут использовать их улицы в качестве бесплатной перехватывающей парковки. А вот те, от кого станция метро далеко, а в окрестностях строится ТПУ с магазинами и апартаментами
, далеко не рады такому соседству.