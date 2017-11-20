"Подгулявшая несвежая бабенка", Шарм-эш-Шейх, деревенская красота: москвичи недовольны новогодним украшением улиц

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Новый 2018 год объявлен в России Годом театра. Посетители новогоднего фестиваля смогут увидеть сцены из знаменитых спектаклей, выступления лучших уличных театров, а также поучаствовать в театральных мастер-классах.

19 октября 2017 г. Новогодние затраты в этом году пообещали "снизить" до 930 миллионов рублей

19 января 2017 г. Мэрия заплатила за "фужеры" на Тверской в пять раз больше, чем они стоили