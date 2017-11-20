"Подгулявшая несвежая бабенка", Шарм-эш-Шейх, деревенская красота: москвичи недовольны новогодним украшением улиц

Многомиллионное украшение Москвы к Новому году вызвало противоречивые отзывы в соцсетях. Если одни считают, что яркая иллюминация и арт-объекты создают праздничное настроение, то другие считают это безвкусицей, цыганщиной и восточным китчем. В одном из самых резких комментариев, разошедшихся по Сети, Москва сравнивается с "подгулявшей несвежей бабенкой, в копеечной бижутерии со стразами, со смазанной помадой и юбкой до трусов".
"Нет, Парижа не получилось. Получился Шарм-аль-Шейх, нигде так ярко не светились деревья, арочки и беседочки, как там!" - цитирует возмущенную жительницу столицы сообщество "Синие ведерки"
. По мнению автора, освещение и арт-конструкции создают какофонию. Например, на бульварах помимо новогодних объектов работают черные мачты-софиты, меняющие цвет и создающие "визуально-световую агрессию".Подборку отзывов
о новогоднем оформлении опубликовала на своей странице пользователь Facebook Ирина Кузьмичева. "А что за ужас на Пушкинской? Поэт на фоне какой-то дикой арки. Деревья на Тверском бульваре увешаны лампочками - по виду просто обычными лампами накаливания, выкрашенными где зеленкой, а где марганцовкой. Убогая, деревенская "красота", - гласит один из них.
"Рождественский бульвар утыкали уродливыми конструкциями со светодиодными фонарями. Установлены они для того, оказывается, чтобы подсвечивать деревья. Но с этой функцией этой они не справляются - каждая такая махина подсвечивает мертвенным светом две-три небольшие ветки. Зато пешеходов прожектора слепят отменно - как будто специально установлены на такой высоте!" - недовольны горожане.
Газета "Новые известия"
посвятила целую статью возмущенным отзывам о световой "беседке-юрте" в восточном стиле, загородившей вид на Большой театр. На самом деле это арка-купол, созданная по мотивам потолочной росписи Большого театра. В проемах между колоннами с наступлением темноты загораются гирлянды - инсталляция в точности повторяет бархатный занавес театра со всеми его складками, пояснили в мэрии.
Театральные арки также установлены на Тверской площади вокруг памятника Юрию Долгорукому, на Пушкинской, Манежной площадях, в Газетном и Камергерском переулках. В минувшую пятницу департамент ЖКХ и благоустройства отчитался, что в Москве одновременно зажглись 4 тысячи световых инсталляций с 20 миллионами светодиодов.
"Оформление города к празднику - это большая и ответственная череда мероприятий: обсуждается концепция, бюджет, проходят конкурсы среди архитекторов, художников, дизайнеров, выбирается лучший проект, - отметил в беседе с газетой член Союза архитекторов Алексей Кротов. - В Москве творческие сообщества отодвинуты от "праздничного пирога" - его и пекут и делят чиновники, сообразуясь только со своими вкусами и аппетитами".
В мэрии заявляли, что расходы на новогоднее оформление Москвы в этом году "снизятся" до 930 миллионов рублей
за счет использования декораций, оставшихся от прошлых лет. В расчете на одного москвича праздничная программа обойдется в 75 рублей, что "дешевле чашки капучино", сообщал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По подсчетам журналистов, расходы московского бюджета на новогоднее оформление в прошлом году составили почти 7 миллиардов рублей
. Только световые "фужеры с шампанским" на Тверской, как выяснили СМИ, обошлись Москве в 2,2 миллиона рублей, причем закупочная цена была в пять раз завышена
по сравнению с реальной стоимостью. В мэрии заявили, что производитель, напротив, предоставил городу выгодные условия
за оптовую закупку.