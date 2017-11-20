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На Калужско-Рижской линии метро были увеличены интервалы движения поездов
18 декабря 2017 г. | Время публикации 08:40 | Последние изменения 10:30
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
На Калужско-Рижской линии метро увеличены интервалы движения поездов. Как сообщает корреспондент РБК, поезд от станции "Третьяковская" до "Октябрьской" ехал "минимум 10 минут", а потом всех пассажиров попросили выйти из вагонов. "Дальше поезда не идут", — сообщил он.

Корреспондент на станции "Шаболовская" также сообщил о задержках поезда на 10 минут. "На Шаболовке поезд стоит уже 10 минут. Машинист объявил, что по техническим причинам отправление поезда задерживается. На "Ленинском проспекте" сильно пахло гарью или сваркой", — рассказала она, добавив, что после примерно 10-минутной паузы движение поездов возобновилось.

В Twitter Московского метрополитена сообщается, что на Калужско-Рижской линии были увеличены интервалы движения поездов от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки". Официально о причинах задержки не сообщается. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "Интерфакс", что причиной сбоя стал сломавшийся шедший в центр состав на станции "Шаболовская". По его словам, поломка произошла около 07:50. По состоянию на 9:05 движение поездов было введено в график.

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