Активисты Марьиной Рощи сообщили о возможном сносе школы ради строительства высоток Рубрики: Общество

Школа 242



Ранее на месте бывшего кирпичного трехэтажного детского сада, расположенного по соседству со школой, появилось высотное здание с элитными квартирами, которое было построено ГК "Мангазея". Как отмечают авторы поста, при условии сноса школы и здания еще одного детского сада, проданного в частные руки, на этой территории "можно воткнуть 2 башни, соединенных стилобатом или еще чем-нибудь бесполезным". Кроме того, если втянуть в программу реновации жителей пятиэтажки на Сущевском Валу, 67, то можно разбить существующий тупик на 3-й улице Марьиной Рощи, открыв будущим богатеньким жильцам два въезда-выезда на Сущевский Вал и ТТК. Между тем ранее застройщики подчеркивали, что покупатели квартир в уже построенном доме смогут отдавать детей в близлежащую школу - ту, которую сейчас собираются снести.



"Разговоры о сносе школы 242 нигде не упоминаются, потому что это обсуждалось кулуарно, чтобы информация не попала в публичное пространство и жители оставались "спокойны" за происходящее вокруг. В одной PR-компании, которая летом 2015 года занималась подговариванием местного Совета ветеранов, Совета муниципальных депутатов и подставными публичными слушаниями ради продавливания строительства элитной высотки, было сказано: "Марьину Рощу оставим на потом, надо все детально подготовить", - отмечают авторы текста. При этом здание школы 1935 года постройки не стоит на государственной охране и не признано выявленным памятником культурного наследия, что автоматически снимает какую-либо ответственность за снос. Жители Марьиной Рощи собирают подписи для последующей отправки их в органы государственной власти и создали



Также стало известно, что 19 декабря в управе Марьиной Рощи (2-я Ямская, 15) в 16:00 состоится встреча активных родителей школы 242 с исполняющим обязанности директора школы, представителями руководства учебного корпуса, и муниципальными депутатами района от партии "Единая Россия". По мнению активистов, родителей планируют убедить не возмущаться будущим сносом школы.



"В конце прошедшей недели с одной из наших родительниц связалась директор школы, которая сказала следующее: мол, руководство очень обеспокоено нашей деятельностью и хочет встретиться с активными родителями в присутствии депутатов МО Марьина Роща и Гуровым" - рассказала инициатор сбора подписей против сноса здания Марина Набиева. По словам активистов, в случае сноса школы водить детей придется в другие заведения, ближайшее из которых находится аж через 3 оживленных дороги. Родителей учеников школы просят "максимально распространить информацию и прийти на завтрашнюю встречу большим количеством" с диктофонами и фотосъемкой, чтобы не дать чиновникам возможность "протолкнуть" решение о сносе школы.



Активисты района Марьина Роща заявили о возможном сносе школы номер 242 - единственной в микрорайоне от Рижского вокзала до Шереметьевской улицы. Как сообщают активисты, землю школы планируется застроить высотками и создать въезд для будущих владельцев квартир. Об этом сообщается в блоге района.Ранее на месте бывшего кирпичного трехэтажного детского сада, расположенного по соседству со школой, появилось высотное здание с элитными квартирами, которое было построено ГК "Мангазея". Как отмечают авторы поста, при условии сноса школы и здания еще одного детского сада, проданного в частные руки, на этой территории "можно воткнуть 2 башни, соединенных стилобатом или еще чем-нибудь бесполезным". Кроме того, если втянуть в программу реновации жителей пятиэтажки на Сущевском Валу, 67, то можно разбить существующий тупик на 3-й улице Марьиной Рощи, открыв будущим богатеньким жильцам два въезда-выезда на Сущевский Вал и ТТК. Между тем ранее застройщики подчеркивали, что покупатели квартир в уже построенном доме смогут отдавать детей в близлежащую школу - ту, которую сейчас собираются снести."Разговоры о сносе школы 242 нигде не упоминаются, потому что это обсуждалось кулуарно, чтобы информация не попала в публичное пространство и жители оставались "спокойны" за происходящее вокруг. В одной PR-компании, которая летом 2015 года занималась подговариванием местного Совета ветеранов, Совета муниципальных депутатов и подставными публичными слушаниями ради продавливания строительства элитной высотки, было сказано: "Марьину Рощу оставим на потом, надо все детально подготовить", - отмечают авторы текста. При этом здание школы 1935 года постройки не стоит на государственной охране и не признано выявленным памятником культурного наследия, что автоматически снимает какую-либо ответственность за снос. Жители Марьиной Рощи собирают подписи для последующей отправки их в органы государственной власти и создали петицию на имя Президента России.Также стало известно, что 19 декабря в управе Марьиной Рощи (2-я Ямская, 15) в 16:00 состоится встреча активных родителей школы 242 с исполняющим обязанности директора школы, представителями руководства учебного корпуса, и муниципальными депутатами района от партии "Единая Россия". По мнению активистов, родителей планируют убедить не возмущаться будущим сносом школы."В конце прошедшей недели с одной из наших родительниц связалась директор школы, которая сказала следующее: мол, руководство очень обеспокоено нашей деятельностью и хочет встретиться с активными родителями в присутствии депутатов МО Марьина Роща и Гуровым" - рассказала инициатор сбора подписей против сноса здания Марина Набиева. По словам активистов, в случае сноса школы водить детей придется в другие заведения, ближайшее из которых находится аж через 3 оживленных дороги. Родителей учеников школы просят "максимально распространить информацию и прийти на завтрашнюю встречу большим количеством" с диктофонами и фотосъемкой, чтобы не дать чиновникам возможность "протолкнуть" решение о сносе школы.



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