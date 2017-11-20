Автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт из-за ожидаемого снегопада Погода Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



По данным Гидрометцентра, 18 декабря в Москве ожидается снегопад с порывами ветра до 17 метров в секунду. При подобных неблагоприятных условиях в городе возможно образование гололедицы, налипание мокрого снега. Центр организации дорожного движения просит автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля или же соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Также рекомендуется не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Снегопад, порывистый ветер и гололедица в Москве могут привести к осложнению дорожной ситуации, в связи с чем автомобилистам рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Об этом РИА "Новости" сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.По данным Гидрометцентра, 18 декабря в Москве ожидается снегопад с порывами ветра до 17 метров в секунду. При подобных неблагоприятных условиях в городе возможно образование гололедицы, налипание мокрого снега. Центр организации дорожного движения просит автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля или же соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Также рекомендуется не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.



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