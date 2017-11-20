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График первых переселений по реновации покажут москвичам в начале 2018 года
18 декабря 2017 г. | Время публикации 19:03 | Последние изменения 19:06
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Moscow-Live.ru
График первых этапов расселения домов, которые попали в программу реновации жилищного фонда в Москве, будет представлен публике в начале следующего года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

По словам чиновника, на более поздних этапов чиновники начнут информировать горожан по мере реализации программы. "Домов много под переселение, необходимо правильным образом подобрать квартирографию", - заявил Бочкарев.

Он также отметил, что Фонд реновации, который существует в течение последних двух месяцев, в начале 2018 года объявит первые торги на проектирование домов по "сносной программе".

"Сейчас идут кадровые назначения, но люди не сидят на месте. Подготовлены технологические задания по 26 объектам. В начале следующего года фонд сам объявит торги на проектирование домов по реновации и это уже будут первые торги непосредственно от Фондда реновации", - цитирует представителя мэрии ТАСС.

Отметим, что примерно тогда же в столице должны начаться первые переезды жителей в новые дома. "Сроки переезда - это уже первая половина следующего года, с кварталом пока сложнее определиться, но может быть уже март-апрель, где-то так. На сегодняшний день завершается строительство ряда объектов, дальше будет процесс ввода объекта в эксплуатацию. Так что будем стараться - может быть, к марту-апрелю успеем", - рассказал на прошлой неделе заместитель руководителя столичного департамента строительства, начальник управления реновации Александр Ломакин.

Массовое же переселение из сносимых по программе реновации пятиэтажек начнется не ранее 2019 года, говорил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник также не исключал, что за первой программой реновации столичного жилфонда последует вторая, куда попадут дома, избежавшие попадания под снос.
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