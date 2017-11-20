График первых переселений по реновации покажут москвичам в начале 2018 года

11 декабря 2017 г. Первые переселения по программе реновации могут состояться уже весной

Первые переезды состоятся в середине следующего года, точные сроки зависят от скорости строительства и сдачи домов в эксплуатацию. Тем не менее не исключено, что переселяемые начнут получать ключи от квартир уже в марте-апреле.