Вандалы изрубили топором и подожгли поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре

29 мая 2017 г. Московский патриархат осудил сожжение креста в Свято-Андрониковом монастыре

В столичном патриархате уничтожение креста назвали "результатом дефицита духовного и культурного воспитания". Сам крест назвали "основанием русской культуры", лучшие образцы которой хранятся в музее на территории монастыря.