Вандалы изрубили топором и подожгли поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре

Столичная полиция проверяет информацию о повреждении поклонного креста, расположенного на Золоторожской набережной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По данным источника ТАСС, поклонный крест принадлежит приходу храма Спаса Нерукотворного на территории Андроникова монастыря. Как рассказала "Интерфаксу"
исполнительный директор общественного движения возрождения Спасо-Андрониковой обители Лада Савонина, повреждения были обнаружены в воскресенье во время очередного обхода территории монастыря и некрополя: поверхность деревянного креста глубоко изрублена топором, повсюду валяются щепки, а часть креста обуглена от возгорания.
Это не первая попытка уничтожения креста: в ночь на 28 мая неизвестные разломали и сожгли поклонный крест, изрубив его топором и облив горючими веществами
. Четырехметровый крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого лично преподобным Андроником в 1357 году: в Московском патриархате осудили сожжение
, назвав его "результатом дефицита духовного и культурного воспитания, которое должно стать предметом общей искренней озабоченности и совместных трудов церкви и культурного сообщества". "К сожалению, после событий в мае этого года личность преступника не удалось установить, и безнаказанность привела к повторным фактам вандализма", - отметила Савонина.