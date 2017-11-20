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Вандалы изрубили топором и подожгли поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре
18 декабря 2017 г. | Время публикации 10:05 | Последние изменения 17:57
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Столичная полиция проверяет информацию о повреждении поклонного креста, расположенного на Золоторожской набережной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным источника ТАСС, поклонный крест принадлежит приходу храма Спаса Нерукотворного на территории Андроникова монастыря. Как рассказала "Интерфаксу" исполнительный директор общественного движения возрождения Спасо-Андрониковой обители Лада Савонина, повреждения были обнаружены в воскресенье во время очередного обхода территории монастыря и некрополя: поверхность деревянного креста глубоко изрублена топором, повсюду валяются щепки, а часть креста обуглена от возгорания.

Это не первая попытка уничтожения креста: в ночь на 28 мая неизвестные разломали и сожгли поклонный крест, изрубив его топором и облив горючими веществами. Четырехметровый крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого лично преподобным Андроником в 1357 году: в Московском патриархате осудили сожжение, назвав его "результатом дефицита духовного и культурного воспитания, которое должно стать предметом общей искренней озабоченности и совместных трудов церкви и культурного сообщества". "К сожалению, после событий в мае этого года личность преступника не удалось установить, и безнаказанность привела к повторным фактам вандализма", - отметила Савонина.
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