МЧС предупредило о снегопаде и сильном ветре в Москве и Подмосковье в ближайшие три часа Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



МЧС предупреждает, что при ухудшении погоды возможно "наполнение водой дорожного полотна при мокром снеге, местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях", затруднения на дорогах и увеличение числа ДТП. Автомобилистам советуют соблюдать безопасную дистанцию и снизить скорость, пешеходам - держаться дальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек.



"Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии", - говорится в сообщении подмосковного управления МЧС. Чтобы избежать травм и увечий в случае порывов ветра пешеходам также рекомендуется прятаться в подъезд или подвал здания.



По данным



В ночь на вторник, 19 декабря, сохранятся умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах сильные. Не обойдется без налипания снега на провода и деревья, гололеда, также местами будут отмечаться порывы ветра 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 1 - плюс 1 в Москве и минус 3 - плюс 2 в Подмосковье. Днем сохранится такая же погода, осадки будут умеренными, а температура лишь днем по области повысится на один градус. Непогода ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие три часа с сохранением до 11:00 19 декабря, сообщают региональные управления МЧС. Ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, усиление северо-восточного, восточного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололед, гололедица.МЧС предупреждает, что при ухудшении погоды возможно "наполнение водой дорожного полотна при мокром снеге, местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях", затруднения на дорогах и увеличение числа ДТП. Автомобилистам советуют соблюдать безопасную дистанцию и снизить скорость, пешеходам - держаться дальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек."Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии", - говорится в сообщении подмосковного управления МЧС. Чтобы избежать травм и увечий в случае порывов ветра пешеходам также рекомендуется прятаться в подъезд или подвал здания.По данным Гидрометцентра , температура воздуха в Москве вернется к климатической норме к выходным. "Если в начале недели положительная аномалия температуры составит 6-8 градусов, к выходным температура вернется в норму, в субботу значения средней суточной температуры будут даже на градус ниже климатической нормы", - говорится в сообщении. Для этой недели декабря нормой среднесуточной температуры являются значения около минус 6,2 - минус 7,1 градуса.В ночь на вторник, 19 декабря, сохранятся умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах сильные. Не обойдется без налипания снега на провода и деревья, гололеда, также местами будут отмечаться порывы ветра 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 1 - плюс 1 в Москве и минус 3 - плюс 2 в Подмосковье. Днем сохранится такая же погода, осадки будут умеренными, а температура лишь днем по области повысится на один градус.



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