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МЧС предупредило о снегопаде и сильном ветре в Москве и Подмосковье в ближайшие три часа
18 декабря 2017 г. | Время публикации 16:39 | Последние изменения 16:52
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Непогода ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие три часа с сохранением до 11:00 19 декабря, сообщают региональные управления МЧС. Ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, усиление северо-восточного, восточного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололед, гололедица.

МЧС предупреждает, что при ухудшении погоды возможно "наполнение водой дорожного полотна при мокром снеге, местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях", затруднения на дорогах и увеличение числа ДТП. Автомобилистам советуют соблюдать безопасную дистанцию и снизить скорость, пешеходам - держаться дальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек.

"Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии", - говорится в сообщении подмосковного управления МЧС. Чтобы избежать травм и увечий в случае порывов ветра пешеходам также рекомендуется прятаться в подъезд или подвал здания.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве вернется к климатической норме к выходным. "Если в начале недели положительная аномалия температуры составит 6-8 градусов, к выходным температура вернется в норму, в субботу значения средней суточной температуры будут даже на градус ниже климатической нормы", - говорится в сообщении. Для этой недели декабря нормой среднесуточной температуры являются значения около минус 6,2 - минус 7,1 градуса.

В ночь на вторник, 19 декабря, сохранятся умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах сильные. Не обойдется без налипания снега на провода и деревья, гололеда, также местами будут отмечаться порывы ветра 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 1 - плюс 1 в Москве и минус 3 - плюс 2 в Подмосковье. Днем сохранится такая же погода, осадки будут умеренными, а температура лишь днем по области повысится на один градус.
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