Мокрый снег продолжится в Москве во вторник Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru В ночь на 19 декабря к Москве вплотную подойдет южный циклон. Продолжится снег и мокрый снег, местами сильные осадки, возможно налипание мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр. Температура в Москве минус 1 - плюс 1, по области минус 3 - плюс 2.



В утренние часы может восстановиться снежный покров. Днем во вторник снова будут идти осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха удержится около нуля градусов. Возможно налипание мокрого снега, на дорогах накат и гололедица.



Предыдущая статья | Следующая статья

