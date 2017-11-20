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Мокрый снег продолжится в Москве во вторник
18 декабря 2017 г. | Время публикации 20:00 | Последние изменения 21:05
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В ночь на 19 декабря к Москве вплотную подойдет южный циклон. Продолжится снег и мокрый снег, местами сильные осадки, возможно налипание мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр. Температура в Москве минус 1 - плюс 1, по области минус 3 - плюс 2.

В утренние часы может восстановиться снежный покров. Днем во вторник снова будут идти осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха удержится около нуля градусов. Возможно налипание мокрого снега, на дорогах накат и гололедица.
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Вторник, 19 декабря 2017 г. // Последняя новость 19:02
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