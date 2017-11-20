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Яшин намерен подать в суд на мэра Москвы за попытки запретить "День свободных выборов"
18 декабря 2017 г. | Время публикации 12:17 | Последние изменения 15:26
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин подаст в суд на мэра Москвы Сергея Собянина из-за попыток запретить районный праздник "День свободных выборов", который должен был состояться в сквере Лермонтовской площади. Об этом Яшин написал на своей странице в Facebook.

"Подчиненные Собянина, превышая свои полномочия, мешают подготовке праздника. С помощью прокуратуры на нас организовано административное давление, которое рискует перерасти в силовое", - написал политик. По его мнению, за попытками запретить праздник стоит лично Сергей Собянин, который пытается выразить лояльность президенту России Владимиру Путину, "пресекая любые независимые мероприятия в день официального выдвижения президента на новый срок".

Глава совета также намерен провести одиночный пикет у главного входа в Центризбирком, чтобы обратить внимание на проблему. "Избирком подтвердил волеизъявление граждан, которые наделили меня и моих коллег полномочиями в Красносельском районе. Поэтому я прошу главу ЦИК РФ Эллу Панфилову связаться с Сергеем Собяниным и напомнить ему о правах местного самоуправления и недопустимости вмешиваться в наши полномочия", - отметил Яшин.

Напомним, акция "День свободных выборов" запланирована на 24 декабря в Лермонтовском сквере. Мероприятие обсуждалось на заседании Совета депутатов, за его проведение проголосовали семь депутатов из десяти. Анонсируя акцию, Яшин напомнил о провале информационной кампании сентябрьских выборов в Москве, и сообщил, что перед президентскими выборами к информированию жителей решено привлечь муниципальных депутатов Красносельского района.

"Расскажем людям о избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам", - описывал Яшин суть мероприятия. Проведение "Дня свободных выборов" поддержал оппозиционер Алексей Навальный, первый объявивший о своих планах баллотироваться на пост президента России в марте 2018 года. Акцию приветствовали депутаты других районов столицы, а также политик Дмитрий Гудков, заявлявший о намерении побороться за пост мэра Москвы в сентябре 2018 года.

Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников назвал акцию "провокациями и инсинуациями". Он заявил, что, по распоряжению правительства Москвы, все культурно-массовые мероприятия нужно согласовывать с властями за месяц до их проведения, а при участии более 5 тысяч человек - за 45 дней. Яшин обратился к прокурору Москвы со встречным требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и Черникову, "которые в нарушение закона пытаются помешать проведению в Красносельском районе праздника "День свободных выборов".

Заявление Черникова о незаконности акции Яшин назвал "противозаконным давлением на Совет депутатов муниципального округа Красносельский, а также выходящим за пределы полномочий господина Черникова". Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла Яшина от проведения акции, которую считает "несогласованным массовым мероприятием".

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