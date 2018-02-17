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Пятеро детей, отравившихся в детсаду на юге Москвы, находятся в состоянии средней тяжести
18 февраля 2018 г. | Время публикации 12:26 | Последние изменения 14:17
Рубрики: Дети  
 
Moscow-Live.ru
После вспышки кишечной инфекции среди воспитанников детского сада при школе N492 на юге столицы на стационарном лечении остаются пять детей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения. По словам представителя ведомства, дети находятся в состоянии средней тяжести, но ближе к удовлетворительному.

"В период с 15-го по 17 февраля зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции среди детей разных групп детского сада "Школа N492" и работников этого учреждения. Из них - шесть детей были госпитализированы в детские больницы Москвы с клиническими проявлениями заболевания: повышенная температура, вялость, рвота в течение одного-двух дней", - рассказали в департаменте.

По словам собеседника агентства, один госпитализированный ребенок был выписан домой. Таким образом, под амбулаторным наблюдением медиков сейчас находятся 15 человек.

Напомним, накануне московское управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) начало эпидемиологическое расследование очага острой кишечной инфекции в детсаду, расположенном в Нагатинском районе. "В детском саду отобраны образцы суточной пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования на пищеблоке и в групповых", - говорилось в сообщении ведомства.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в настоящее время организован отбор нативного материала от больных, сотрудников детского сада, работников пищеблока для диагностики возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии, а также клинический материал для бактериологического исследования. Также проводится проверка поставщика продуктов ЗАО "Комбинат дошкольного питания".
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