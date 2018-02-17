Пятеро детей, отравившихся в детсаду на юге Москвы, находятся в состоянии средней тяжести Рубрики: Дети

Moscow-Live.ru



"В период с 15-го по 17 февраля зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции среди детей разных групп детского сада "Школа N492" и работников этого учреждения. Из них - шесть детей были госпитализированы в детские больницы Москвы с клиническими проявлениями заболевания: повышенная температура, вялость, рвота в течение одного-двух дней", - рассказали в департаменте.



По словам собеседника агентства, один госпитализированный ребенок был выписан домой. Таким образом, под амбулаторным наблюдением медиков сейчас находятся 15 человек.



Напомним, накануне московское управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) начало эпидемиологическое расследование очага острой кишечной инфекции в детсаду, расположенном в Нагатинском районе. "В детском саду отобраны образцы суточной пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования на пищеблоке и в групповых", - говорилось в сообщении ведомства.



В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в настоящее время организован отбор нативного материала от больных, сотрудников детского сада, работников пищеблока для диагностики возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии, а также клинический материал для бактериологического исследования. Также проводится проверка поставщика продуктов ЗАО "Комбинат дошкольного питания". После вспышки кишечной инфекции среди воспитанников детского сада при школе N492 на юге столицы на стационарном лечении остаются пять детей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения. По словам представителя ведомства, дети находятся в состоянии средней тяжести, но ближе к удовлетворительному."В период с 15-го по 17 февраля зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции среди детей разных групп детского сада "Школа N492" и работников этого учреждения. Из них - шесть детей были госпитализированы в детские больницы Москвы с клиническими проявлениями заболевания: повышенная температура, вялость, рвота в течение одного-двух дней", - рассказали в департаменте.По словам собеседника агентства, один госпитализированный ребенок был выписан домой. Таким образом, под амбулаторным наблюдением медиков сейчас находятся 15 человек.Напомним, накануне московское управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) начало эпидемиологическое расследование очага острой кишечной инфекции в детсаду, расположенном в Нагатинском районе. "В детском саду отобраны образцы суточной пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования на пищеблоке и в групповых", - говорилось в сообщении ведомства.В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в настоящее время организован отбор нативного материала от больных, сотрудников детского сада, работников пищеблока для диагностики возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии, а также клинический материал для бактериологического исследования. Также проводится проверка поставщика продуктов ЗАО "Комбинат дошкольного питания".



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 февраля 2018 г. В детсаду "Дельфиненок" началась проверка из-за вспышки кишечной инфекции

Сад закрылся на карантин до 26 февраля, чтобы изолировать детей друг от друга, пока врачи установят диагноз. Учреждение инициировало проверку эпидемиологической службы из-за низкой посещаемости.

