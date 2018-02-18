Гидрометцентр пообещал "мужскую" погоду в День защитника Отечества

В пятницу, 23 февраля, в День защитника отечества в Москве будет морозная погода, соответствующая духу торжества, рассказал сегодня директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ожидается, что в ночные часы в некоторых частях столичного региона столбики термометров могут опуститься до минус 26 градусов.
"Погода будет суровой, будет демонстрировать мужской характер. Ночью будет около минус 20 градусов, по области до минус 25-26, днем в послеполуденные часы температура составит минус 10-16 градусов", - отметил Вильфанд (цитата по ТАСС).
Эксперт подчеркнул, что в этот день "будет настоящий мороз, настоящая мужская погода, которая будет полностью соответствовать празднику 23 февраля".