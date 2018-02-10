

Мэрия наконец признала существование сугробов на московских улицах. Начались отстранения чиновников Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Очень много сделано по городу, но есть отдельные проблемные места - в частности, Восточный, Северо-Восточный, Северо-Западный округа, где необходимо усилить работу по зачистке дворовых территорий. По этим территориям приняты и кадровые решения", - заявил Бирюков журналистам (цитата по ТАСС).



По его словам, к настоящему моменту ряд руководителей отстранены от своих должностей, получили взыскания. "Сейчас идет достаточно жесткая оценка работы руководителей ГБУ "Жилищник", районных управ, префектур", - добавил заместитель мэра.



Качество уборки снега в Москве весь февраль остается одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, которые переполнены жалобами горожан на плохую работу коммунальщиков. Дошло до того, что жители столицы решили бороться с сугробами самостоятельно, взяв в руки лопаты, а в интернете стал процветать бизнес "откапывателей" автомобилей. Оригинальный способ обратить внимание властей на неубранный снег применила жительница Нагорного района - она



Мэр Москвы Сергей Собянин, напомним, еще в начале месяца утверждал, что никакого коллапса из-за снегопада нет и не было, а с его последствиями борются десятки тысяч дворников. Многим москвичам, впрочем, до сих пор не посчастливилось увидеть хотя бы одного. "Мифическая техника и люди по приказу управы чистили парковку и подъезд к местному храму. И так там уработались, что на остальные дворы и дороги сил уже не осталось", - жаловались жители района Котловка.



На эффективности уборки снега в столице непрерывно настаивал и Бирюков, используя самые разнообразные аргументы. Так, он утверждал, что дворникам мешают работать сами москвичи, которые обстреливают их из травматического оружия и забрасывают продуктами питания, причем "таких примеров достаточно много", и ими занимаются правоохранительные органы. После того, как полиция это



На этой неделе Бирюков, комментируя выход москвичей на улицы с лопатами, заявил: "Если в городе проходит субботник - и москвичи выходят на улицы, разве это показатель плохой работы коммунальщиков? Конечно, нет, это добровольное дело каждого. Мы не делаем призывов: "Граждане, приходите - убирайте улицы". И делать этого не будем". Он также отметил, что по нормативам для уборки всего снега требуется десять дней, но "мы делаем это почти вдвое быстрее". Мощный снегопад, напомним, прошел в Москве еще 4 февраля. Заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков признал, что в городе есть "проблемные места" (целые округа), где качество уборки снега оставляет желать лучшего, а также сообщил, что виновные в этом чиновники уже были отстранены от должностей. До этого на протяжении двух недель столичные власти, включая того же Бирюкова, упорно пытались убедить москвичей в том, что на самом деле снежных завалов в городе нет."Очень много сделано по городу, но есть отдельные проблемные места - в частности, Восточный, Северо-Восточный, Северо-Западный округа, где необходимо усилить работу по зачистке дворовых территорий. По этим территориям приняты и кадровые решения", - заявил Бирюков журналистам (цитата по ТАСС).По его словам, к настоящему моменту ряд руководителей отстранены от своих должностей, получили взыскания. "Сейчас идет достаточно жесткая оценка работы руководителей ГБУ "Жилищник", районных управ, префектур", - добавил заместитель мэра.Качество уборки снега в Москве весь февраль остается одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, которые переполнены жалобами горожан на плохую работу коммунальщиков. Дошло до того, что жители столицы решили бороться с сугробами самостоятельно, взяв в руки лопаты, а в интернете стал процветать бизнес "откапывателей" автомобилей. Оригинальный способ обратить внимание властей на неубранный снег применила жительница Нагорного района - она изрисовала сугробы именем оппозиционера Алексея Навального.Мэр Москвы Сергей Собянин, напомним, еще в начале месяца утверждал, что никакого коллапса из-за снегопада нет и не было, а с его последствиями борются десятки тысяч дворников. Многим москвичам, впрочем, до сих пор не посчастливилось увидеть хотя бы одного. "Мифическая техника и люди по приказу управы чистили парковку и подъезд к местному храму. И так там уработались, что на остальные дворы и дороги сил уже не осталось", - жаловались жители района Котловка.На эффективности уборки снега в столице непрерывно настаивал и Бирюков, используя самые разнообразные аргументы. Так, он утверждал, что дворникам мешают работать сами москвичи, которые обстреливают их из травматического оружия и забрасывают продуктами питания, причем "таких примеров достаточно много", и ими занимаются правоохранительные органы. После того, как полиция это опровергла , Бирюков заявил, что стражи порядка "еще будут заниматься подобными фактами". "Все, что мы сказали, подтверждено", - отметил заммэра.На этой неделе Бирюков, комментируя выход москвичей на улицы с лопатами, заявил: "Если в городе проходит субботник - и москвичи выходят на улицы, разве это показатель плохой работы коммунальщиков? Конечно, нет, это добровольное дело каждого. Мы не делаем призывов: "Граждане, приходите - убирайте улицы". И делать этого не будем". Он также отметил, что по нормативам для уборки всего снега требуется десять дней, но "мы делаем это почти вдвое быстрее". Мощный снегопад, напомним, прошел в Москве еще 4 февраля.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 февраля 2018 г. Москвичка добилась уборки снега в своем районе, изрисовав сугробы словом "Навальный"

Как показала практика, вызвать дворников в свой двор фамилией Навального можно примерно за 3-4 часа. Сам оппозиционер назвал курьезную историю "государственным маразмом на службе человека".



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