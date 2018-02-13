

Власти отказались от скандального проекта "дороги бизнесменов" в районе Филевский парк Рубрики: Городская инфраструктура

© РИА Новости / Евгения Новоженина



Как пишет на своей странице в



При этом он предположил, что власти города откажутся признаваться в том, что вся их деятельность по строительству моста была ошибкой, и в будущем снова начнут проталкивать свою инициативу. "Если придут - мы вновь выйдем и будем сражаться за наш район и не дадим его уничтожить. Последние месяцы и последние новости показывают, что нам это под силу. Если жители, граждане объединяются для защиты своих интересов и стоят на своём до конца, то победить возможно", - подчеркнул Прокурнов.



По его словам, к настоящему моменту изменения коснулись только первой очереди строительства в рамках проекта реконструкции района. Где пойдет вторая очередь строительства - широкой публике неизвестно. "Но мы с коллегами обязательно сделаем все, чтобы эта вот пресловутая вторая очередь не нарушала интересы жителей", - заверил депутат.



Напомним, район Филевский парк грозил превратиться в новую горячую точку Москвы из-за планов чиновников расширить три тихие улицы, вырубить деревья и посягнуть на особо охраняемую природную территорию. Местные муниципальные депутаты отмечали, что подобный проект нужен для того, чтобы облегчить проезд резидентам делового центра "Москва-Сити" и открыть возможности для новой застройки в районе.



С прошлой осени в Филевском парке неоднократно проходили митинги, жители писали в различные инстанции и собирали подписи под петицией в защиту парка. В итоге мост из проекта вроде бы вычеркнули, однако расширение Новозаводской улицы в планах осталось, что указывало на желание властей вернуться к проекту моста через какое-то время. Столичные власти видоизменили проект реконструкции района Филевский парк, исключив из него расширение Новозаводской улицы и строительство моста в направлении Хорошево-Мневников. Против этого проекта активно выступали местные жители, поскольку в документе были полностью проигнорированы негативные последствия от проведения работ для расположенных в непосредственной близости жилых домов. Кроме того, чиновники покушались на территорию охраняемого природного заказника "Москворецкий".Как пишет на своей странице в Facebook муниципальный депутат района Филевский парк Денис Прокурнов, обновленная версия проекта без расширения Новозаводской улицы и без строительства моста поступила в префектуру Западного административного округа в пятницу. "Очевидно, город понял серьезность нашего с вами протеста. Наша вместе с жителями района борьба, наше давление, наши митинги - все не зря!" - заявил депутат.При этом он предположил, что власти города откажутся признаваться в том, что вся их деятельность по строительству моста была ошибкой, и в будущем снова начнут проталкивать свою инициативу. "Если придут - мы вновь выйдем и будем сражаться за наш район и не дадим его уничтожить. Последние месяцы и последние новости показывают, что нам это под силу. Если жители, граждане объединяются для защиты своих интересов и стоят на своём до конца, то победить возможно", - подчеркнул Прокурнов.По его словам, к настоящему моменту изменения коснулись только первой очереди строительства в рамках проекта реконструкции района. Где пойдет вторая очередь строительства - широкой публике неизвестно. "Но мы с коллегами обязательно сделаем все, чтобы эта вот пресловутая вторая очередь не нарушала интересы жителей", - заверил депутат.Напомним, район Филевский парк грозил превратиться в новую горячую точку Москвы из-за планов чиновников расширить три тихие улицы, вырубить деревья и посягнуть на особо охраняемую природную территорию. Местные муниципальные депутаты отмечали, что подобный проект нужен для того, чтобы облегчить проезд резидентам делового центра "Москва-Сити" и открыть возможности для новой застройки в районе.С прошлой осени в Филевском парке неоднократно проходили митинги, жители писали в различные инстанции и собирали подписи под петицией в защиту парка. В итоге мост из проекта вроде бы вычеркнули, однако расширение Новозаводской улицы в планах осталось, что указывало на желание властей вернуться к проекту моста через какое-то время.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 13 февраля 2018 г. Тихие улицы в районе Филевский парк начали готовить к расширению "ради бизнесменов и застройки"

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