Оппозиция в совете депутатов Черемушек хочет приурочить к выборам мэра референдум по реновации

9 февраля 2018 г. Суд отменил референдум об ограничении высоты застройки в Академическом районе, назначенный на день выборов президента

Прокурор в суде сказал, что для решений об изменении генплана города существует процедура, закрепленная в Градостроительном кодексе, так что проводить для этого референдум не обязательно. "Прокуратура и суды всячески запрещают прямое волеизъявление народа", - констатировали в ассоциации муниципальных депутатов.