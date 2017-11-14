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Оппозиция в совете депутатов Черемушек хочет приурочить к выборам мэра референдум по реновации
18 февраля 2018 г. | Время публикации 16:56 | Последние изменения 17:34
Рубрики: Общество  
 
Управа района Черёмушки
Оппозиционные депутаты московского района Черемушки заявили о планах провести местный референдум об ограничении этажности новых домов по программе реновации в день выборов мэра столицы 9 сентября. Как ожидается, препятствовать им в этом будет глава муниципального округа единоросс Екатерина Минаева, которая в сентябре прошлого года проиграла на выборах, но сохранила за собой пост благодаря соратникам по партии, помешавших независимому большинству выбрать нового председателя.

Как отметила в беседе с "Коммерсантом" депутат Майя Бобенко (КПРФ), актуальность подобного референдума сложно переоценить, поскольку после реновации численность населения в районе, согласно предварительным оценкам, может увеличиться более чем в полтора раза, а развитие инфраструктуры и транспортная обстановка в "сносном законе" не предусмотрены.

Согласно техзаданию объявленного Союзом московских архитекторов конкурса по реновации одного из кварталов в Черемушках, этажность новой застройки должна быть не более 14 этажей. В то же время в документе допускается "размещение доминант" высотой до 75 метров (они могут составлять не более 25 процентов от суммарной площади застройки).

Оппозиционеры готовы к тому, что Минаева не поддержит их планы. Тогда им придется регистрировать инициативную группу и собирать подписи в поддержку инициативы референдума. По закону "О референдумах", инициативная группа должна собрать не менее 5 процентов подписей от числа участников референдума на территории соответствующего муниципального округа (для Черемушек это около 5 тысяч подписей). Если организатором референдума выступает совет депутатов вместе с председателем, этих процедур можно было бы избежать.

Отметим, что на практике одного лишь решения совета депутатов для проведения референдума оказывается мало. Так, 7 февраля Замоскворецкий суд Москвы по требованию прокуратуры запретил проведение референдума в районе Якиманка в день выборов президента. Народные избранники планировали вынести на голосование шесть вопросов, в том числе вопрос об ограничении высотности застройки.

А 9 февраля Гагаринский суд Москвы отменил решение депутатов Академического муниципального округа, которые 18 марта также собирались устроить референдум о максимальной высоте строящихся зданий в районе. На заседании присутствовал прокурор Николай Батищев, который заявил: "Вопросы, обсуждаемые на референдуме, не должны нарушать закон, так как на проведение мероприятия расходуются деньги местного бюджета, и если не будет положительного исхода, то, следовательно, данные деньги будут нецелесообразно израсходованы".

Глава ассоциации "Объединенные демократы" Виталий Венедиктов ранее отмечал, что с такой же проблемой столкнулись и мундепы из Кунцево и Хорошевского района. Последние как раз попытались провести референдум через выдвижение от инициативной группы жителей, но и тут прокуратура и суд отказались вставать на сторону депутатов и горожан. Политолог Константин Калачев в беседе с "Коммерсантом" предположил, что тема "власть не хочет референдумов" вполне может вылиться в новый виток борьбы между оппозицией и единороссами.

Отметим, что в 3-й главе Конституции отчетливо сказано, что носитель суверенитета и единственный источник власти в России - народ, а высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы.
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