

Неделями травившая жителей Видного тлеющая свалка "самопотушилась" после жалобы активистов генпрокурору Рубрики: Экология

Global Look Press



Как рассказал на своей странице в



"Несколько недель город Видное был окутан ядовитым дымом с горящей помойки. Сразу после публикации открытого обращения генеральному прокурору по результатам ночной проверки свалка вдруг потухла! Самовозгорание самопрекратилось?" - возмутился депутат.



Хомяков предположил, что коммунальщики могли сознательно жечь мусор по ночам, чтобы уменьшить реально вывозимые его объемы. "Если это правда, то я даже не знаю, каким словом можно назвать людей, специально травивших целый город, в том числе детей, ради освоения бюджетных денег. В самом деле, если списать деньги под вывоз всей кучи на полигон под Коломной, а на самом деле половину кучи сжечь, а вторую половину выкинуть в овраг, то возникает резонный вопрос: куда денется разница в цене? Надеюсь, на этот вопрос скоро ответят правоохранительные органы", - подчеркнул активист.











Напомним, Активисты подмосковного города Видное в пятницу написали открытое письмо генеральному прокурору с просьбой обратить внимание на мошенническую, по их мнению, деятельность местных коммунальщиков. По словам авторов жалобы, на протяжении нескольких лет сотрудники предприятия "Управляющая компания ЖКХ" складировали отходы на участке муниципальной земли, но при этом исправно собирали с собственников квартир в Видном плату за вывоз и утилизацию мусора. Ситуация ухудшилась в последние недели, когда на свалке началось тление, которое привело к сильному задымлению города.Как рассказал на своей странице в Facebook депутат Анатолий Хомяков, жалобы на тлеющую гору отходов в районную администрацию мало на что влияли. При этом чиновники уверяли активистов, что пожар на свалке является следствием "самовозгорания при контакте с кислородом". Этот аргумент и раньше казался градозащитникам не слишком убедительным, однако после письма генпрокурору доводов в пользу версии о преднамеренном поджоге мусора существенно прибавилось."Несколько недель город Видное был окутан ядовитым дымом с горящей помойки. Сразу после публикации открытого обращения генеральному прокурору по результатам ночной проверки свалка вдруг потухла! Самовозгорание самопрекратилось?" - возмутился депутат.Хомяков предположил, что коммунальщики могли сознательно жечь мусор по ночам, чтобы уменьшить реально вывозимые его объемы. "Если это правда, то я даже не знаю, каким словом можно назвать людей, специально травивших целый город, в том числе детей, ради освоения бюджетных денег. В самом деле, если списать деньги под вывоз всей кучи на полигон под Коломной, а на самом деле половину кучи сжечь, а вторую половину выкинуть в овраг, то возникает резонный вопрос: куда денется разница в цене? Надеюсь, на этот вопрос скоро ответят правоохранительные органы", - подчеркнул активист.Напомним, мусорная проблема в Подмосковье получила новый оборот после приостановки деятельности нескольких крупных полигонов летом прошлого года. Так, в Чеховском районе начали скапливаться гигантские горы мусора, к которым коммунальщики даже боялись подъезжать. Ближайший работающий полигон в Серпуховском районе помогать отказался - своих проблем предостаточно. К середине октября проблем стало только больше. В Видном и Подольске одна за другой стали возникать стихийные помойки, а во дворах домов и в подъездах там стала править антисанитария.



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