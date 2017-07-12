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Блогеры уличили в лукавстве мэра Москвы, похваставшегося международной премией за развитие транспорта
18 января 2018 г. | Время публикации 11:58 | Последние изменения 14:42
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Global Look Press
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица получила престижную международную премию за "устойчивое развитие транспорта". Это, по мнению градоначальника, говорит о том, что Москва, несмотря на оставшиеся проблемы в сфере общественного транспорта, уже может "на равных" конкурировать с мировыми городами. Однако эксперты и блогеры, изучив сайт премии, не нашли столицу России в списке победителей.

"На международном транспортном саммите Москва получила престижную премию "Устойчивое развитие транспорта 2018". В конкурсе с нами участвовали города Европы, США и Китая. Столицу отметили за удачную реорганизацию городского пространства, улучшение пешеходной среды и МЦК", - написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" 12 января.

Позже в тот же день новость о премии появилась на официальном портале мэра и правительства Москвы. В ней уточняется, что речь идет о премии Sustainable Transport Award. "Почетной награды Москва удостоилась за реорганизацию городского пространства и улучшение условий для пешеходов. Главными достижениями жюри назвало создание Московского центрального кольца и запуск маршрутной сети "Магистраль", - говорится в сообщении.

Церемония награждения прошла 9 января в столице США Вашингтоне. Ни мэр, ни его портал не сообщают, что Москва стала именно победителем, но из слов Собянина и заметки на сайте можно сделать именно такой вывод. В действительности российская столица удостоилась лишь "почетного упоминания", победителем же был признан крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, запустивший скоростное автобусное сообщение.

На этот факт обратил внимание в своей передаче на радио "Эхо Москвы" автоэксперт Сергей Асланян, изучивший сайт премии. Он также отметил, что "очень серьезная международная контора", чьей наградой похвастался столичный мэр, не имеет ни адреса, ни места регистрации, ни офиса.

О том, что Москвы нет в списке победителей премии, написал и популярный блогер Рустем Адагамов. Политик Дмитрий Гудков, комментируя эту информацию, отметил, что "не зря удивлялся", как престижную международную премию могли дать "за уничтожение троллейбусов и турникеты".



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