Православные москвичи празднуют Крещение: где окунуться в купель и как это правильно сделать

17 января 2018 г. Крещенские купания в этом году могут посетить до 120 тысяч человек

Безопасность во время крещенских купаний обеспечат более 2,5 тысячи спасателей, полицейских и работников коммунальных служб. В 59 местах купаний организовано 60 майн и пять купелей, которые могут посетить до 120 тысяч человек.