Православные москвичи празднуют Крещение: где окунуться в купель и как это правильно сделать

Православные жители Москвы готовятся отметить праздник Крещения и по традиции окунуться в ледяную купель. Для проведения обряда подготовлено 59 специально оборудованных мест, больше всего - в Новой Москве. В центре города окунуться в ледяную воду можно будет только в одном месте - около храма Воздвижения креста Господня на Чистом Вражке в районе Хамовники. Полный список
мест для купания опубликован на сайте столичного управления МЧС.
Купания начнутся с 18:00 18 января и продлятся до 13:00 19 января. Работа наземного общественного транспорта в крещенскую ночь продлевается до 3 ночи. По такому графику будет работать 35 маршрутов, сообщил в своем Twitter
мэр Москвы Сергей Собянин. Список маршрутов указан на сайте "Мосгортранса"
.
Каждое официальное место купания оборудовано системами освещения, туалетами, теплыми раздельными раздевалками, пунктами оказания медицинской помощи и пунктами питания, где купальщикам предложат горячий чай. Возле купелей будут дежурить сотрудники полиции, врачи и спасатели.
Из-за недостаточной толщины льда на московских водоемах обряд проведут либо с берега, либо рядом с ним. На прудах и озерах толщина льда сейчас составляет примерно 10-20 сантиметров. На Москве-реке максимальная толщина льда - 18 сантиметров, но порой едва превышает пять, рассказал РИА "Новости"
начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.
По оценке агентства, самые длинные очереди к прорубям, вероятно, будут на Большом Садовом пруду в Северном округе столицы, на озерах Святом и Белом, а также на Терлецком пруду в Восточном округе, на Шибаевском пруду в Юго-Восточном округе, в Южном - на Верхнем Царицынском пруду и в районе Строгинской поймы, в Новой Москве - на территории зоны отдыха "Глория".
16 мест купания организовано на особо охраняемых природных территориях: в парках "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Измайлово", "Косинский", в Серебряном бору, ландшафтном заказнике "Теплый Стан" и на Черном озере в Зеленограде. Все места
с адресами приводятся на портале департамента природопользования и охраны окружающей среды.
С мест крещенских купания организуют прямые видеотрансляции на портале "Окно в город"
, сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. Для этого отобраны семь камер городской системы видеонаблюдения на Терлецких прудах, пруду Бекет, в Строгинской пойме, на Химкинском водохранилище, Воронцовском пруду, Дворцовом пруду и озере Школьном.
Спасатели посоветовали не окунаться в прорубь на голодный желудок и поесть за час до купания, а также напомнили о недопустимости купания в холодной воде в состоянии алкогольного опьянения. Людям с хроническими заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, повышенным артериальным давлением, беременным женщинам лучше воздержаться от обряда.
"В воде нужно находиться не более одной минуты. Затем нужно перейти в модуль, надеть сухую и теплую одежду, принять травяные и ягодные настои. Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь", - подчеркнул Василий Марьян. Синоптики тоже призывают участников крещенских купаний "не хорохориться", а сразу после купания идти греться, иначе "произойдет обледенение тела на ветру".
Около полуночи в Москве будет минус 6 - минус 7 градусов, но влажность воздуха близка к 95-100 процентам, а порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. "Это значит, что будут очень некомфортные ощущения: будет казаться, что как будто минус 17 градусов", - пояснил "Интерфаксу"
директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. К четырем часам ночи температура опустится еще до минус 9, а по Московской области - до 12 мороза. Снег не прекратится.
Представители Русской православной церкви отмечают, что погружение в прорубь на Крещение - не церковная традиция, а народный обычай, и сводить праздник только к купанию в освященной воде неправильно. "Я советую всем православным христианам прийти в храм на богослужение, принять участие в божественной литургии, причаститься Святых Христовых Тайн, присутствовать на чине освящения воды, взять святую воду домой, пить ее в течение года, окроплять ей свои жилища. Вот в чем заключается праздник Крещения Господня", - пояснил в передаче на телеканале "Россия 24" митрополит Волоколамский Иларион (расшифровка на сайте Московской патриархии
).
"С точки зрения церкви, окунувшийся человек от не окунувшегося ничем по своей природе не отличается, - приводит "Газета.Ru"
слова священника Георгия Кочеткова. - Церковь радуется, когда люди чувствуют, что что-то меняется в их жизни, когда они хотят омыться от грехов. Но если для человека погружение в воду просто оздоровительная процедура, закаливание или развлечение, то это не имеет отношения ни к вере, ни к празднику Крещения".