Подрядчика, снесшего в праздники исторический корпус фабрики "Рот-Фронт", могут оштрафовать на миллион рублей Рубрики: Архитектура

Moscow-Live.ru



Ранее в СМИ появилась информация о том, что в новогодние каникулы был снесен исторический корпус Паровой фабрики шоколада, какао, кофе и конфет торгового дома "Братья А. и С. Ивановы", на месте которого планируется построить жилой комплекс. За снос фасадной стены здания без разрешения в отношении подрядной организации ООО "Сварго групп" возбуждено дело об административном правонарушении. Санкции по этой статье подразумевают штраф от 700 тысяч до миллиона рублей. Мосгосстройнадзор проведет проверку соответствия ведущихся работ проектным решениям.



Напомним, в конце декабря здание закрыли фальшфасадом, а в первый же день нового года Подрядчика могут оштрафовать на миллион рублей за снос фасадной стены одного из корпусов торгового дома "Братья А. и С. Ивановы", расположенного по адресу Большой Ордынский переулок, д. 4, стр. 4. Об этом агентству "Москва" сообщил начальник технической инспекции ОАТИ Анатолий Ниязов.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в новогодние каникулы был снесен исторический корпус Паровой фабрики шоколада, какао, кофе и конфет торгового дома "Братья А. и С. Ивановы", на месте которого планируется построить жилой комплекс. За снос фасадной стены здания без разрешения в отношении подрядной организации ООО "Сварго групп" возбуждено дело об административном правонарушении. Санкции по этой статье подразумевают штраф от 700 тысяч до миллиона рублей. Мосгосстройнадзор проведет проверку соответствия ведущихся работ проектным решениям.Напомним, в конце декабря здание закрыли фальшфасадом, а в первый же день нового года сровняли с землей при помощи экскаваторов. Проект был согласован еще в 206 году, при этом Москомархитектура обещала сохранить исторический фасад. В Мосгорнаследии сообщили, что звонок по поводу сноса фабрики поступил на горячую линию ведомства 5 января. Сотрудник департамента выдал предписание приостановить незаконные работы, однако активисты "Архнадзора" на следующий день выяснили, что работы продолжаются.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 января 2018 г. В новогодние праздники на Малой Ордынке снесли исторический корпус фабрики "Рот-Фронт"

В конце декабря здание закрыли фальшфасадом, а в первые же дни нового года разломали экскаваторами. На месте фабрики появится жилой комплекс. Ранее Москомархитектура обещала сохранить исторический фасад. Мосгорнаследие подтвердило незаконность работ, но остановить их не смогло.

