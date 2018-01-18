Подросток пытался пронести в московскую школу несколько ножей и бензин для зажигалки Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



18 января на входе в одну из школ Академического района охранник остановил 17-летнего подростка с объемным рюкзаком за плечами. Ручной металлоискатель показал наличие металлических предметов, и школьник вытащил из карманов складной нож, открывашки и другие приспособления. А после того, как металлоискатель снова подал сигнал, охранник попросил показать портфель, в котором были обнаружены 6 ножей, охотничий патрон, сумочка с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревка, дубинка и два коробка спичек.



В связи с инцидентом было собрано экстренное совещание с участием сотрудников правоохранительных органов. Подросток пояснил специалистам, что набор в рюкзаке предназначен для выживания: предметами он пользовался на даче в минувшее воскресенье, и с тех пор не вынимал их из рюкзака, опасаясь, что их может взять младший 12-летний брат. Патрон же он стащил у деда-охотника.



Как сообщил источник в полиции, по факту инцидента проводится проверка, сам подросток из благополучной семьи и не состоит на учете ни в полиции, ни у психиатров. При этом он увлекается походами и часто разбивает с дедом палаточный лагерь. Психологи допускают, что подросток хотел похвастаться перед одноклассниками своим набором для выживания, однако пока было решено поставить школьника на профилактический учет в полиции.



В то же время в полиции не исключают, что подросток намеревался устроить в школе аналог недавнего инцидента в Перми. Напомним, 15 января десятиклассник из Перми и его знакомый, бывший ученик той же школы,



Восемь детей из числа жертв нападавших были госпитализированы в Пермскую краевую детскую клиническую больницу и находятся в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой. Еще один школьник был отправлен в Москву для продолжения лечения в институте имени Гельмгольца. В сознание пришла и пострадавшая во время нападения учительница, которая находится на искусственной вентиляции легких.



Охранник одной из московских школ остановил ученика, пытавшегося пронести в школу несколько ножей и бензин для зажигалки. По одной из версий, подросток, увлекающийся походами, хотел продемонстрировать одноклассникам свой "набор для выживания". Об этом пишет "Московский комсомолец" 18 января на входе в одну из школ Академического района охранник остановил 17-летнего подростка с объемным рюкзаком за плечами. Ручной металлоискатель показал наличие металлических предметов, и школьник вытащил из карманов складной нож, открывашки и другие приспособления. А после того, как металлоискатель снова подал сигнал, охранник попросил показать портфель, в котором были обнаружены 6 ножей, охотничий патрон, сумочка с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревка, дубинка и два коробка спичек.В связи с инцидентом было собрано экстренное совещание с участием сотрудников правоохранительных органов. Подросток пояснил специалистам, что набор в рюкзаке предназначен для выживания: предметами он пользовался на даче в минувшее воскресенье, и с тех пор не вынимал их из рюкзака, опасаясь, что их может взять младший 12-летний брат. Патрон же он стащил у деда-охотника.Как сообщил источник в полиции, по факту инцидента проводится проверка, сам подросток из благополучной семьи и не состоит на учете ни в полиции, ни у психиатров. При этом он увлекается походами и часто разбивает с дедом палаточный лагерь. Психологи допускают, что подросток хотел похвастаться перед одноклассниками своим набором для выживания, однако пока было решено поставить школьника на профилактический учет в полиции.В то же время в полиции не исключают, что подросток намеревался устроить в школе аналог недавнего инцидента в Перми. Напомним, 15 января десятиклассник из Перми и его знакомый, бывший ученик той же школы, напали на одноклассников с ножами, ранив учеников четвертого класса и учительницу, а также друг друга. В общей сложности пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы. В прокуратуре заявили, что двое напавших, ранив своих жертв, хотели затем совершить суицид, перерезав друг другу горло. Подросткам было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору.Восемь детей из числа жертв нападавших были госпитализированы в Пермскую краевую детскую клиническую больницу и находятся в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой. Еще один школьник был отправлен в Москву для продолжения лечения в институте имени Гельмгольца. В сознание пришла и пострадавшая во время нападения учительница, которая находится на искусственной вентиляции легких.



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