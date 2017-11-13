Пятерых активистов задержали возле скандальной стройки на улице Кравченко, где внезапно запретили парковку

16 января 2018 г. Противники скандальной стройки на месте детских площадок в Москве организовали палаточный городок

По словам активистов, чиновники не собираются помогать противникам стройки, в связи с чем они приняли решение нести круглосуточные дежурства. На палаточный городок напал неизвестный, представившийся работником ГБУ "Жилищник".