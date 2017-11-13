Пятерых активистов задержали возле скандальной стройки на улице Кравченко, где внезапно запретили парковку

На улице Кравченко, 16 обострился конфликт вокруг строительства жилого комплекса на месте детской и спортивной площадок, который длится уже несколько месяцев. В четверг к стройке прибыли сотрудники городских служб под охраной Росгвардии начали менять дорожный знак "Жилая зона" на знак "Парковка запрещена". До сих пор жителям удавалось сдерживать стройку, блокируя въезд на нее своими автомобилями. Прямую трансляцию с улицы Кравченко ведет сообщество "Московский активист"
.
Портал Activatica.org
сообщает, что жители находятся на месте проведения работа с 14:00, при этом полицейские заявляли, что их нахождение там "незаконно". Вечером к протестующим начали присоединяться другие местные жители, идущие с работы.
Установка запрещающих парковку знаков проходит с грубым нарушением техники безопасности. Рабочие перегородили местным жителям проход к больнице, детским садам, школе и другим социальным объектам. По словам лидера московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина, который присутствует на месте, никаких документов, подтверждающих законность установки знаков, не было предъявлено.
Результатом противостояния стало задержание пятерых активистов: Андрея Орла, Ивана Климова, Сергея Ильина, Глеба Назарова и Николая Сизикова, сообщает ОВД-Инфо
. По многочисленным свидетельствам, задержание Климова проходило жестко: его затащили в автозак, повалили на пол и надели на него наручники.
Ранее также был задержан активист, развернувший на месте стройки плакат с требованием отставки префекта Юго-Западного округа Москвы Олега Волкова. Мужчину продержали в автозаке менее часа и отпустили. Во время активного противостояния представитель "Жилищника" по фамилии Клюев применил силу к женщине и порвал ей шубу, а позже сбежал с места конфликта.
Напомним, конфликт на улице Кравченко, 16 развернулся вокруг строительства "Учительского дома" на месте детской площадки другого дома. По сути, это точечная застройка. Жителями нового комплекса должны стать учителя-очередники и работники образования, занимающие общую жилую площадь не более 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Однако у местных активистов есть основания полагать, что стройка лоббируется чиновниками.
Активное противостояние жителей с представителями застройщика развернулось в сентябре 2017 года, в ноябре нанятые застройщиком люди избивали протестующих
. А в конце минувшего года широкий резонанс приобрела запись телефонного разговора гражданского активиста Константина Алтухова, известного как Паркмен, с представителем застройщика Алексеем Белозеровым. Последний предложил выкупить "Газель" Алтухова, которая перекрывала въезд на стройку, по цене в несколько раз выше рыночной стоимости.
Позже в разговоре с активистом Белозеров признался, что против недовольных стройкой можно было бы выставить силу, но полиция якобы запретила их бить
до президентских выборов. Активисты дежурят возле стройки круглые сутки. На этой неделе они установили там палатку
, которую пытался разгромить, предположительно, замдиректора "Жилищника", но ее восстановили.