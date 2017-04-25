Подсветка на полу и беспроводная зарядка гаджетов могут появиться в новых поездах столичного метро Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



"Современные приборы позволяют нам делать более дружелюбное освещение – вставлять свет в необычных местах вагона – например, на полу или на стенах. Не секрет, что само по себе нахождение под землей негативно сказывается на людях. И инфраструктура метрополитена, и подвижной состав должны всячески делать это нахождение комфортным. Современные светодиодные технологии позволяют <...> выбирать наиболее оптимальные сочетания – количество источников света, их цвет, интенсивность так, чтобы человеку было комфортно и удобно находиться в вагоне", - сказал Васильев. Он отметил, что в существующих поездах "Москва" реализована технология, благодаря которой в утреннее время свет в вагоне более холодный, а вечером более теплый.



Кроме того, в новых поездах может быть реализована технология информирования пассажиров о загруженности того или иного вагона. По словам Васильева, нынешние технологии дают возможность измерять количество пассажиров в каждом вагоне и передавать информацию на следующую станцию, чтобы люди могли войти в менее загруженный вагон или пройти по сквозному проходу внутри поезда. Эту информацию можно будет передавать как на гаджеты пассажирам, так и на экраны в поездах "Москва".



"Сейчас обсуждается и количество тач-экранов, и их размер. Но также важно и местонахождение экранов. Размещать их над людьми – нецелесообразно, это создает дискомфорт для сидящих пассажиров. Но мы будем рассматривать любую возможность, чтобы увеличить количество точек взаимодействия между подвижным составом и пассажиром", - заключил Васильев.



Еще одной новацией может стать технология беспроводной зарядки гаджетов. "Думаем над увеличением скорости зарядки и над увеличением количества точек, где можно подключаться в вагоне", - пояснил Васильев, отметив, что решение будет зависеть в том числе от того, что будут предлагать производители телефонов. Он подчеркнул, что опция весьма востребована и удобна для пассажиров: сейчас возможность подзарядки гаджетов с помощью установленных в вагоне USB-розеток реализована все в тех же поездах "Москва".



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В новых поездах Московского метрополитена может появиться дополнительное освещение на полу и беспроводная зарядка гаджетов, а пассажиров будут информировать о загруженности вагонов. Об этом в интервью агентству "Москва" сообщил коммерческий директор по развитию городского транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг" Андрей Васильев."Современные приборы позволяют нам делать более дружелюбное освещение – вставлять свет в необычных местах вагона – например, на полу или на стенах. Не секрет, что само по себе нахождение под землей негативно сказывается на людях. И инфраструктура метрополитена, и подвижной состав должны всячески делать это нахождение комфортным. Современные светодиодные технологии позволяют <...> выбирать наиболее оптимальные сочетания – количество источников света, их цвет, интенсивность так, чтобы человеку было комфортно и удобно находиться в вагоне", - сказал Васильев. Он отметил, что в существующих поездах "Москва" реализована технология, благодаря которой в утреннее время свет в вагоне более холодный, а вечером более теплый.Кроме того, в новых поездах может быть реализована технология информирования пассажиров о загруженности того или иного вагона. По словам Васильева, нынешние технологии дают возможность измерять количество пассажиров в каждом вагоне и передавать информацию на следующую станцию, чтобы люди могли войти в менее загруженный вагон или пройти по сквозному проходу внутри поезда. Эту информацию можно будет передавать как на гаджеты пассажирам, так и на экраны в поездах "Москва"."Сейчас обсуждается и количество тач-экранов, и их размер. Но также важно и местонахождение экранов. Размещать их над людьми – нецелесообразно, это создает дискомфорт для сидящих пассажиров. Но мы будем рассматривать любую возможность, чтобы увеличить количество точек взаимодействия между подвижным составом и пассажиром", - заключил Васильев.Еще одной новацией может стать технология беспроводной зарядки гаджетов. "Думаем над увеличением скорости зарядки и над увеличением количества точек, где можно подключаться в вагоне", - пояснил Васильев, отметив, что решение будет зависеть в том числе от того, что будут предлагать производители телефонов. Он подчеркнул, что опция весьма востребована и удобна для пассажиров: сейчас возможность подзарядки гаджетов с помощью установленных в вагоне USB-розеток реализована все в тех же поездах "Москва".Ранее пассажиры назвали USB-порты для зарядки электронных гаджетов назвали лучшим нововведением поезда "Москва". На втором месте оказались прислонные сиденья, за которые проголосовали 15 процентов пассажиров. Кроме того, горожане положительно оценили индикацию открытия/закрытия дверей, мультимедийную систему информирования и интерактивные информационные панели.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 25 апреля 2017 г. Пассажиры метро назвали лучшие нововведения поезда "Москва"

Более половины участников опроса о нововведениях назвали USB-порты для зарядки электронных гаджетов. На втором месте оказались прислонные сиденья, также положительно оценили мультимедийную инфосистему и интерактивные панели.

