Референдум о слиянии Марьино и Люблино могут перенести на сентябрь вместо 18 марта

Референдум по слиянию столичных муниципальных округов Марьино и Люблино может состояться не 18 марта, как планировали ранее активисты районов, а в сентябре, ввиду длительной процедуры согласования. Об этом сообщил ТАСС глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"Там очень сложная процедура
. Сначала регистрация, затем проверка на соответствие названия вопроса референдума с законом города Москвы и федерального законодательства, которую уже прошли, после этого нужно открывать банковский счет, изготовить подписные листы, собирать подписи. Скорее всего, этот референдум может отложиться до сентябрьских выборов мэра Москвы. К тому же, речь не идет о том, чтобы референдум и выборы президента совместить, это может быть и в межвыборный период", - сказал Горбунов.
Один из инициаторов идеи - председатель правления Региональной общественной организации содействия становлению благоприятных условий жизни "За комфортную среду" Екатерина Абраменко рассказала, что дата референдума не может быть окончательно определена до прохождения всех согласовательных процедур. В то же время проведение референдума в один день с крупными выборами помогло бы охватить как можно больше жителей, а само объединение районов могло бы, в частности, существенно сократить чиновничий аппарат.
Вынесенный на референдум вопрос сформулирован так: "Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?" Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил в своем видеоблоге, что референдумы по разным вопросам в день выборов могут назначить по всей России для повышения явки. Впрочем, газета "Коммерсант" писала, что регионы действительно собирались проводить референдумы 18 марта, но сейчас отказываются от этого.