Референдум о слиянии Марьино и Люблино могут перенести на сентябрь вместо 18 марта

11 января 2018 г. Мосгоризбирком назвал условия для проведения референдума о слиянии районов Люблино и Марьино в день выборов

Сперва должна быть зарегистрирована специальная группа по проведению референдума, а затем начнутся необходимые процедуры, которые достаточно длительны. Если все будет сделано до конца января, то референдум действительно может состояться 18 марта.