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Референдум о слиянии Марьино и Люблино могут перенести на сентябрь вместо 18 марта
18 января 2018 г. | Время публикации 12:35 | Последние изменения 13:44
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Референдум по слиянию столичных муниципальных округов Марьино и Люблино может состояться не 18 марта, как планировали ранее активисты районов, а в сентябре, ввиду длительной процедуры согласования. Об этом сообщил ТАСС глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Там очень сложная процедура. Сначала регистрация, затем проверка на соответствие названия вопроса референдума с законом города Москвы и федерального законодательства, которую уже прошли, после этого нужно открывать банковский счет, изготовить подписные листы, собирать подписи. Скорее всего, этот референдум может отложиться до сентябрьских выборов мэра Москвы. К тому же, речь не идет о том, чтобы референдум и выборы президента совместить, это может быть и в межвыборный период", - сказал Горбунов.

Один из инициаторов идеи - председатель правления Региональной общественной организации содействия становлению благоприятных условий жизни "За комфортную среду" Екатерина Абраменко рассказала, что дата референдума не может быть окончательно определена до прохождения всех согласовательных процедур. В то же время проведение референдума в один день с крупными выборами помогло бы охватить как можно больше жителей, а само объединение районов могло бы, в частности, существенно сократить чиновничий аппарат.

Вынесенный на референдум вопрос сформулирован так: "Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?" Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил в своем видеоблоге, что референдумы по разным вопросам в день выборов могут назначить по всей России для повышения явки. Впрочем, газета "Коммерсант" писала, что регионы действительно собирались проводить референдумы 18 марта, но сейчас отказываются от этого.
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