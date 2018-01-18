В пятницу в столице ожидается небольшой снег

В пятницу, 19 января, столицу ожидает небольшой снег, сообщает Гидрометцентр России
. Ночью облачно, снег, местами метель, температура в Москве от минус 7 до минус 9, по области до минус 12 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура в Москве от минус 4 до минус 6, по области до минус 9 градусов, ветер восточный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.