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В пятницу в столице ожидается небольшой снег
18 января 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Гидрометцентр России
В пятницу, 19 января, столицу ожидает небольшой снег, сообщает Гидрометцентр России. Ночью облачно, снег, местами метель, температура в Москве от минус 7 до минус 9, по области до минус 12 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура в Москве от минус 4 до минус 6, по области до минус 9 градусов, ветер восточный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.
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Четверг, 18 января 2018 г. // Последняя новость 20:51
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