Профсоюзы начнут агитировать москвичей за участие в выборах

Столичные профсоюзы будут агитировать работников предприятий принять участие в голосовании на выборах президента 18 марта. Об этом на заседании президиума Московской Федерации профсоюзов сообщил заместитель председателя Федерации Алексей Савин, которого цитирует агентство "Москва"
.
"Москва - крупнейший субъект РФ, и голоса москвичей могут сыграть важнейшую роль при определении результатов выборов, но только в том случае, если москвичи примут в них максимально активное участие. В связи с этим <...> предлагается <...>провести широкую агитационно-разъяснительную кампанию за активное участие в выборах президента РФ", - сказал Савин. По его словам, при проведении агитации необходимо обеспечить взаимодействие всех членских организаций Московской Федерации профсоюзов, сформировать штаб по выборам президента и специальные агитационные группы. Агитацию предлагается проводить на собраниях трудовых коллективов и профсоюзных собраниях.
В свою очередь, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев отметил, что сотрудники предприятий не всегда могут получить информацию о выборах, и профсоюзы намерены в первую очередь убедить людей прийти на избирательные участки в день выборов. "Существует жесткое законодательство, запрещающее агитировать за того или иного кандидата. А мы с вами сейчас говорим о проведении активной агитационной работы на предприятии. И ни в коем случае не за кандидата", - подчеркнул он. О важности такой агитации заявил и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, также подчеркнувший, что агитацией за конкретных кандидатов должны заниматься их штабы.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный, которому было отказано в регистрации кандидатом на пост президента РФ, призвал россиян выйти на улицы 28 января на акцию протеста и бойкотировать выборы президента
. По его словам, явка - главный приоритет Кремля, по ней будет оцениваться успешность кампании: "До 18 марта они будут решать только вопрос прихода людей на участки Идти на выборы сейчас - это решать проблемы Путина. Помочь ему превратить переназначение в подобие выборов", - заявил он. Между тем также сообщалось, что в день выборов президента в столичных школах пройдут референдумы
по вопросам, касающимся внутреннего распорядка школ: теоретически это могло бы стать одним из способов повысить явку, однако власти это опровергают.
Еще один скандал вспыхнул в конце года в Подмосковье: сообщалось, что замглавы администрации Волоколамского района Василий Короткин поставил задачу обеспечить на президентских выборах 2018 года высокую явку и результат 70% для "основного кандидата". Спустя два дня после встречи об этом написал активист движения "Россия выбирает" Артем Любимов, приложив к записи скан документа с перечнем задач. Сам Короткин заявил, что текст придуман, а совещание было обычным и посвящалось "подготовке к организации" выборов. В то же время указания обеспечить явку и определенный процент голосов за неназванного "основного" кандидата давал и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, а чиновников обязали определить местных лидеров общественного мнения, которые агитировали бы за "основного" кандидата в предвыборный период. В правительстве Подмосковья заявили, что подобные документы по районам не рассылались
.