NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
января
pda
Поиск
Архив

Дома по программе реновации будут проверять на радиацию и шум
18 января 2018 г. | Время публикации 15:50 | Последние изменения 16:18
Рубрики: Недвижимость  
 
Your Best Digs / Flickr
Сотрудники центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, подведомственного Мосгосстройнадзору, проверят качество жилья, строящегося в Москве по программе реновации. Работа подразделения уже началась, сообщается href="https://www.mos.ru/news/item/35332073/">на сайтесо ссылкой на руководителя ведомства Олега Антосенко.

По словам Антосенко, в новостройках будет исследоваться качество воздуха помещений, освещение, микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха), уровень шума и вибрации, а также уровень радиации. Кроме того, будет проверяться качество воды, системы вентиляции, отопления и канализации, горячего и холодного водоснабжения, а также качество благоустройства прилегающих территорий. На лабораторное и вспомогательное оборудование для проверки домов было выделено свыше 134 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что жилье в рамках реновации будет относиться к комфорт-классу и пройдет шесть уровней проверки качества. Первый этап будет обеспечиваться на стадии проекта планировки: проекты будут проверять на соответствие региональным нормативам градостроительного проектирования, в том числе в части обеспечения социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. На втором этапе будет вестись контроль за соответствием разрабатываемой проектной документации действующим нормативам по звукоизоляции, комфорту помещений, безопасности.

Третий уровень будет представлять собой государственную экспертизу проектной документации. А технический заказчик будет контролировать используемые стройматериалы и выполнение всех требований. Пятой гарантией станет контроль со стороны Мосгосстройнадзора, а шестой – заключение о соответствии дома проекту с учетом полноценной работы инженерных и остальных систем.

Между тем переселенцы некоторых домов по программе реновации утверждают, что обещанной властями "повышенной комфортности" и "улучшенной отделки" в новых домах нет: в ванных комнатах, где не хватило плитки на пол, частично лежит линолеум без всяких стяжек, в окнах треснувшие стекла, а пол неровный из-за усадки. Застройщик же реагирует на жалобы "очень лениво", и людям приходится ремонтировать новые квартиры за собственный счет.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Жителей дома в Хорошево-Мневниках, сносимого по реновации и ради метро, выживают в новостройку со "скотскими" условиями
11 января 2018 г.
Жителей дома в Хорошево-Мневниках, сносимого по реновации и ради метро, выживают в новостройку со "скотскими" условиями
Жители пятиэтажек на проспекте Маршала Жукова отказываются переезжать в дома по программе реновации: по их словам, в новых квартирах невозможно жить, и им уже требуется ремонт. На несогласных оказывается активное давление.
28 июня 2017 г.
5 июня 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.01.2018   21:48
2
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 18 января 2018 г. // Последняя новость 20:51
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>