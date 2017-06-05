Дома по программе реновации будут проверять на радиацию и шум

Сотрудники центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, подведомственного Мосгосстройнадзору, проверят качество жилья, строящегося в Москве по программе реновации. Работа подразделения уже началась, сообщается href="https://www.mos.ru/news/item/35332073/">на сайте
со ссылкой на руководителя ведомства Олега Антосенко.
По словам Антосенко, в новостройках будет исследоваться качество воздуха помещений, освещение, микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха), уровень шума и вибрации, а также уровень радиации. Кроме того, будет проверяться качество воды, системы вентиляции, отопления и канализации, горячего и холодного водоснабжения, а также качество благоустройства прилегающих территорий. На лабораторное и вспомогательное оборудование для проверки домов было выделено свыше 134 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что жилье в рамках реновации будет относиться к комфорт-классу и пройдет шесть уровней проверки качества
. Первый этап будет обеспечиваться на стадии проекта планировки: проекты будут проверять на соответствие региональным нормативам градостроительного проектирования, в том числе в части обеспечения социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. На втором этапе будет вестись контроль за соответствием разрабатываемой проектной документации действующим нормативам по звукоизоляции, комфорту помещений, безопасности.
Третий уровень будет представлять собой государственную экспертизу проектной документации. А технический заказчик будет контролировать используемые стройматериалы и выполнение всех требований. Пятой гарантией станет контроль со стороны Мосгосстройнадзора, а шестой – заключение о соответствии дома проекту с учетом полноценной работы инженерных и остальных систем.
Между тем переселенцы некоторых домов по программе реновации утверждают, что обещанной властями "повышенной комфортности" и "улучшенной отделки" в новых домах нет: в ванных комнатах, где не хватило плитки на пол, частично лежит линолеум без всяких стяжек, в окнах треснувшие стекла, а пол неровный из-за усадки. Застройщик же реагирует на жалобы "очень лениво", и людям приходится ремонтировать новые квартиры за собственный счет
.