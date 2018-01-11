Школьные референдумы могут пройти в столице в день выборов президента Рубрики: Дети

Moscow-Live.ru



По словам Молева, каждая школа вправе принять решение о проведении локального референдума, приуроченного к выборам президента, которые состоятся 18 марта. На референдуме будут обсуждаться вопросы, которые находятся в пределах компетенции самой школы, а также те, которые затрагивают интересы родителей и жителей района, включая время начала занятий, вопросы, связанные с единой школьной формой, форматом каникул или выбором второго иностранного языка. Предполагается, что решение провести референдум 18 марта примут наибольшее количество столичных школ.



В свою очередь, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что инициатива проведения референдума не связана с повышением явки на выборах президента. "Просто школьное сообщество Москвы решило воспользоваться этой возможностью, когда действительно явка будет более 50%, и выяснить мнение старшеклассников, родителей, дедушек, бабушек, а также родителей, дети которых на сегодняшний день ходят в детские дошкольные учреждения - им только предстоит этап школы. То есть речь идет о развитии, в первую очередь, школьного самоуправления, что на мой взгляд очень важно", - пояснил он.



Кроме того, участие в школьном референдуме москвичей старше 14 лет должно повысить их гражданскую ответственность как будущих избирателей. Референдум будет проводиться в помещениях тех же школ, куда родители придут голосовать на выборах президента России, за ходом референдума будут следить специальные комиссии.



В день президентских выборов в столице также может состояться референдум по вопросу



Столичные ученики и их родители смогут принять участие в школьных референдумах, проведение которых запланировано в день президентских выборов 18 марта. Соответствующие методические рекомендации принял межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев.По словам Молева, каждая школа вправе принять решение о проведении локального референдума, приуроченного к выборам президента, которые состоятся 18 марта. На референдуме будут обсуждаться вопросы, которые находятся в пределах компетенции самой школы, а также те, которые затрагивают интересы родителей и жителей района, включая время начала занятий, вопросы, связанные с единой школьной формой, форматом каникул или выбором второго иностранного языка. Предполагается, что решение провести референдум 18 марта примут наибольшее количество столичных школ.В свою очередь, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что инициатива проведения референдума не связана с повышением явки на выборах президента. "Просто школьное сообщество Москвы решило воспользоваться этой возможностью, когда действительно явка будет более 50%, и выяснить мнение старшеклассников, родителей, дедушек, бабушек, а также родителей, дети которых на сегодняшний день ходят в детские дошкольные учреждения - им только предстоит этап школы. То есть речь идет о развитии, в первую очередь, школьного самоуправления, что на мой взгляд очень важно", - пояснил он.Кроме того, участие в школьном референдуме москвичей старше 14 лет должно повысить их гражданскую ответственность как будущих избирателей. Референдум будет проводиться в помещениях тех же школ, куда родители придут голосовать на выборах президента России, за ходом референдума будут следить специальные комиссии.В день президентских выборов в столице также может состояться референдум по вопросу объединения районов Люблино и Марьино . Для этого организаторам голосования потребуется зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума, изготовить подписные листы и приступить к сбору подписей до конца текущего месяца. Инициатива об объединении районов Марьино и Люблино поступила от совета депутатов муниципального округа Марьино. Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил в своем видеоблоге, что референдумы по разным вопросам в день выборов могут назначить по всей России для повышения явки. Впрочем, газета "Коммерсант" писала, что регионы действительно собирались проводить референдумы 18 марта, но сейчас отказываются от этого.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 11 января 2018 г. Мосгоризбирком назвал условия для проведения референдума о слиянии районов Люблино и Марьино в день выборов

Сперва должна быть зарегистрирована специальная группа по проведению референдума, а затем начнутся необходимые процедуры, которые достаточно длительны. Если все будет сделано до конца января, то референдум действительно может состояться 18 марта.

