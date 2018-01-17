СК начал проверку после того, как трем детям пришлось прыгать с балкона горящей квартиры на востоке Москвы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Напомним, пожар произошел 17 января на четвертом этаже пятиэтажного дома на Свободном проспекте (Восточный округ Москвы). В горящей квартире без присмотра взрослых находились трое детей 2006, 2007 и 2011 годов рождения. Спасаясь от огня, они спрыгнули с балкона на натянутые жильцами дома одеяла.



В результате происшествия дети отравились продуктами горения и получили ушибы при падении. Двое детей были доставлены в детскую больницу имени Филатова, третьего ребенка на медицинском вертолете госпитализировали в детскую больницу имени Сперанского. Все трое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Москвы.



Один из прохожих, участвовавший в спасении детей, рассказал телеканалу



Хозяйка сгоревшей квартиры Юлия Абрамова, дежурный специалист в театре "Ленком" и многодетная мать, рассказала



Жилец с пятого этажа пытался поднять детей наверх, но не смог. Тогда соседи начали выносить пледы, одеяла и ковры, чтобы девочки смогли прыгнуть. При прыжке одна из них задела ветки дерева. Домашних животных из квартиры не спасли: по данным МК, погибли две собаки и пять кошек. Мать девочек предположила, что пожар начался от старой розетки, к которой подключен холодильник. По ее словам, директор театра предложил семье временное жилье.



Столичные следователи проводят проверку по факту пожара, в результате которого троим детям пришлось прыгать из окна , сообщается на сайте ГСУ СК по Москве. В частности, предстоит выяснить почему дети, самому старшему из которых 12 лет, были дома одни, и при каких обстоятельствах произошло возгорание.Напомним, пожар произошел 17 января на четвертом этаже пятиэтажного дома на Свободном проспекте (Восточный округ Москвы). В горящей квартире без присмотра взрослых находились трое детей 2006, 2007 и 2011 годов рождения. Спасаясь от огня, они спрыгнули с балкона на натянутые жильцами дома одеяла.В результате происшествия дети отравились продуктами горения и получили ушибы при падении. Двое детей были доставлены в детскую больницу имени Филатова, третьего ребенка на медицинском вертолете госпитализировали в детскую больницу имени Сперанского. Все трое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Москвы.Один из прохожих, участвовавший в спасении детей, рассказал телеканалу РЕН ТВ , что пытался вместе с несколькими другими людьми открыть дверь в квартиру, но ничего не получилось. Задымление, по его словам, было сильным. "Потом приехали пожарные. Когда дверь открыли, туда невозможно было войти", - сказал он. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.Хозяйка сгоревшей квартиры Юлия Абрамова, дежурный специалист в театре "Ленком" и многодетная мать, рассказала "Московскому комсомольцу" , что дети - две дочери и внучка - не пошли в школу по болезни. По словам женщины, одна из дочерей успела сообщить ей о пожаре по телефону. Абрамова сказала девочкам идти на балкон и поехала домой.Жилец с пятого этажа пытался поднять детей наверх, но не смог. Тогда соседи начали выносить пледы, одеяла и ковры, чтобы девочки смогли прыгнуть. При прыжке одна из них задела ветки дерева. Домашних животных из квартиры не спасли: по данным МК, погибли две собаки и пять кошек. Мать девочек предположила, что пожар начался от старой розетки, к которой подключен холодильник. По ее словам, директор театра предложил семье временное жилье.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 января 2018 г. На востоке Москвы трое детей выпрыгнули с четвертого этажа, спасаясь от пожара

До прибытия пожарных жильцы дома натянули одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона четвертого этажа. Все три ребенка были направлены в лечебные учреждения города. Одного из них доставили в больницу вертолетом.

