

Три нерадивые управляющие компании лишились лицензий в столичном регионе Рубрики: Коммунальное хозяйство

Moscow-Live.ru



Одна из этих новостроек - жилой комплекс "Искры радости" на улице Искры, 1 Его жители недавно самостоятельно создали товарищество собственников недвижимости и занимаются своим домом без посредников. "Старая управляющая компания исправно делала только одно - выставляла счета, причем немаленькие, - рассказал председатель правления ТСН Виктор Хильков. - Никакой регулярной работы по вывозу мусора, уборке помещений, текущему ремонту не проводилось. Из четырех лифтов работала только половина, причем связи с диспетчерами из кабин не было, а сотовые телефоны не ловили сеть. Сейчас мы сами устраняем эти и другие проблемы". Дом был сдан в эксплуатацию лишь в 2014 году, однако недоделок в нем действительно немало: так, подземная парковка до сих пор не используется из-за нехватки коммуникаций и оборудования. "Многие жильцы заплатили за эти места по 1,8 миллиона рублей, но пользоваться ими не могут", - заявил один из местных жителей.



В управлении этой же компании находилась и еще одна новостройка на улице Коминтерна: после того, как на управдома поступило более 300 жалоб, компании были выписаны несколько штрафов и предписаний исправить проблемы, однако исполнять их никто не спешил. В итоге лицензию управляющей компании



Если в столице этот случай считается первым, то в Подмосковье таких случаев уже два, причем о последнем стало известно 15 января. В региональной жилинспекции рассказали, что управляющая компания "РВ-Сервис" обслуживала три дома в Химках - самый крупный располагается на Московской улице, 21. Его жильцы жаловались, что в доме постоянно ломаются лифты. Во время проверки выяснилось, что пассажирские и грузовые лифты были отключены в трех подъездах 25-этажного дома. На ремонт подъемников УК дали 10 дней, но сделано ничего не было. В конце концов, суд лишил компанию лицензии, причем ее представители так и не явились ни на одно из заседаний.



Между тем ведущий юридический консультант фонда "Институт экономики города" Дмитрий Гордеев заявил, что москвичам следовало бы Три управляющие компании в столичном регионе лишились лицензий из-за нежелания реагировать на жалобы жильцов. Так, в столице без права работать осталась УК, в ведении которой находились две новостройки. Дома были сданы в эксплуатацию всего несколько лет назад, но в надзорные органы поступило более 300 жалоб на УК, лицензию которой пришлось аннулировать через суд. Об этом пишет "Российская газета" Одна из этих новостроек - жилой комплекс "Искры радости" на улице Искры, 1 Его жители недавно самостоятельно создали товарищество собственников недвижимости и занимаются своим домом без посредников. "Старая управляющая компания исправно делала только одно - выставляла счета, причем немаленькие, - рассказал председатель правления ТСН Виктор Хильков. - Никакой регулярной работы по вывозу мусора, уборке помещений, текущему ремонту не проводилось. Из четырех лифтов работала только половина, причем связи с диспетчерами из кабин не было, а сотовые телефоны не ловили сеть. Сейчас мы сами устраняем эти и другие проблемы". Дом был сдан в эксплуатацию лишь в 2014 году, однако недоделок в нем действительно немало: так, подземная парковка до сих пор не используется из-за нехватки коммуникаций и оборудования. "Многие жильцы заплатили за эти места по 1,8 миллиона рублей, но пользоваться ими не могут", - заявил один из местных жителей.В управлении этой же компании находилась и еще одна новостройка на улице Коминтерна: после того, как на управдома поступило более 300 жалоб, компании были выписаны несколько штрафов и предписаний исправить проблемы, однако исполнять их никто не спешил. В итоге лицензию управляющей компании аннулировали через суд : по данным СМИ, в мегаполисе разрешения на управление жилыми домами выданы 988 организациям, но реально управляют ими лишь 520. Впрочем, большинство компаний предпочитают реагировать на жалобы жильцов, нежели отвечать за бездействие в суде.Если в столице этот случай считается первым, то в Подмосковье таких случаев уже два, причем о последнем стало известно 15 января. В региональной жилинспекции рассказали, что управляющая компания "РВ-Сервис" обслуживала три дома в Химках - самый крупный располагается на Московской улице, 21. Его жильцы жаловались, что в доме постоянно ломаются лифты. Во время проверки выяснилось, что пассажирские и грузовые лифты были отключены в трех подъездах 25-этажного дома. На ремонт подъемников УК дали 10 дней, но сделано ничего не было. В конце концов, суд лишил компанию лицензии, причем ее представители так и не явились ни на одно из заседаний.Между тем ведущий юридический консультант фонда "Институт экономики города" Дмитрий Гордеев заявил, что москвичам следовало бы более активно вести себя в управлении многоквартирными домами: многие собственники не торопятся брать на себя ответственность, так как привыкли получать все в готовом виде. По его словам, главным способом влияния на управляющую компанию остаются жалобы, тогда как в идеале собственники должны проводить собрания каждый год и самостоятельно решать, сколько они готовы тратить на обслуживание своего дома. "У них нет стимула собираться и что-то решать. Куда проще пожаловаться "на деревню дедушке" и удовлетворенно вздохнуть, глядя, как проверяющие вынесли предписание вашей управляющей организации", - заявил эксперт.



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