Восьмибалльные пробки возникли на дорогах из-за снегопада

В связи с ветреной погодой и снегопадом в столице сохраняется
желтый уровень погодной опасности. Как сообщили "Интерфаксу"
в Гидрометцентре России, ночью на Москву выпало уже два миллиметра осадков, в течение дня выпадет еще около трех миллиметров.
В течение дня в столичном регионе сохранится морозная ветреная погода. Днем температура воздуха в Москве поднимется до минус 3-5 градусов, временами будет идти снег, метель, на дорогах местами гололедица, скорость ветра при порывах будет достигать 12-17 метров в секунду. Такая же погода с метелями и периодическими снегопадами сохранится в пятницу и субботу, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса.
В подобных условиях, по данным сервиса "Яндекс.Пробки"
, заторы на столичных дорогах достигли 8 баллов из 10. По прогнозам экспертов, улучшение дорожной ситуации стоит ожидать лишь после 11:00.