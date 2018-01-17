

Восьмибалльные пробки возникли на дорогах из-за снегопада Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В течение дня в столичном регионе сохранится морозная ветреная погода. Днем температура воздуха в Москве поднимется до минус 3-5 градусов, временами будет идти снег, метель, на дорогах местами гололедица, скорость ветра при порывах будет достигать 12-17 метров в секунду. Такая же погода с метелями и периодическими снегопадами сохранится в пятницу и субботу, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса.



В подобных условиях, по данным сервиса В связи с ветреной погодой и снегопадом в столице сохраняется желтый уровень погодной опасности. Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, ночью на Москву выпало уже два миллиметра осадков, в течение дня выпадет еще около трех миллиметров.В течение дня в столичном регионе сохранится морозная ветреная погода. Днем температура воздуха в Москве поднимется до минус 3-5 градусов, временами будет идти снег, метель, на дорогах местами гололедица, скорость ветра при порывах будет достигать 12-17 метров в секунду. Такая же погода с метелями и периодическими снегопадами сохранится в пятницу и субботу, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса.В подобных условиях, по данным сервиса "Яндекс.Пробки" , заторы на столичных дорогах достигли 8 баллов из 10. По прогнозам экспертов, улучшение дорожной ситуации стоит ожидать лишь после 11:00.



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Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 18.01.2018 9:32 8 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00