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Восьмибалльные пробки возникли на дорогах из-за снегопада
18 января 2018 г. | Время публикации 09:04 | Последние изменения 09:06
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В связи с ветреной погодой и снегопадом в столице сохраняется желтый уровень погодной опасности. Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, ночью на Москву выпало уже два миллиметра осадков, в течение дня выпадет еще около трех миллиметров.

В течение дня в столичном регионе сохранится морозная ветреная погода. Днем температура воздуха в Москве поднимется до минус 3-5 градусов, временами будет идти снег, метель, на дорогах местами гололедица, скорость ветра при порывах будет достигать 12-17 метров в секунду. Такая же погода с метелями и периодическими снегопадами сохранится в пятницу и субботу, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса.

В подобных условиях, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы на столичных дорогах достигли 8 баллов из 10. По прогнозам экспертов, улучшение дорожной ситуации стоит ожидать лишь после 11:00.
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