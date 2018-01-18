Навальный отказался по требованию мэрии переносить "Забастовку избирателей" с Тверской улицы в Щукино

Мэрия Москвы в ответ на обращение сторонников Алексея Навального о проведении "Забастовки избирателей" - шествия и митинга 28 января на Тверской улице - предложила перенести мероприятие подальше от центра российской столицы - в район Щукино. Оппозиционный политик, не допущенный до выборов президента страны, отверг это предложение.
"Мэрия предлагает нам проводить митинг 28 января в Щукино. Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас все будет по закону - в соответствии с поданной заявкой. 28 января отложите дела, одевайтесь теплее и присоединяйтесь", - написал оппозиционер на своей странице в Twitter
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Позднее пресс-секретарь главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова пояснила, что мэрия Москвы предложила Навальному три варианта места для проведения акции 28 января, уточняет РБК
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"Первый - митинг в специальной площадке в парке "Сокольники", второй - проведение шествия от улицы Перерва, 62, до улицы Люблинской, 157, и митинг у памятника Солдату Отечества, третий - шествие по улице маршала Бирюзова и улице маршала Василевского до станции метро "Щукинская" и митинг на проезжей части на улице маршала Василевского напротив дома 13", - перечислила она.
При этом Романова подчеркнула, что заявка в мэрию была подана не самим Навальным, а группой лиц. По ее словам, в заявке было указано: "Забастовка избирателей", сроки проведения - с 14 до 18 часов, до 15 тысяч участников. "Маршрут: движение от площади Тверская застава по проезжей части до Охотного Ряда и митинг на Охотном Ряду напротив дома 2 (гостиница "Москва")", - добавила она.
15 января сторонники Навального подали заявку на проведение в Москве "Забастовки избирателей". Аналогичные заявки были поданы в Санкт-Петербурге и других российских городах. В столице активисты хотят провести шествие по Тверской улице с митингом на Охотном Ряду.
"Мы выйдем потому, что нам не оставляют выбора: ведь как еще можно повлиять на деградирующую власть, которая не допускает до участия в выборах ни одного способного конкурировать с ней кандидата? Нам остается либо бороться, либо без борьбы отдать свою страну Путину и его проворовавшимся друзьям еще на шесть лет", - объясняли сторонники оппозиционера.
В конце декабря 2017 года Навальный заявил
о намерении провести 28 января всероссийскую уличную акцию из-за отказа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты России.
Оппозиционер сообщил, что аналогичные акции намечены в ряде других городов РФ. В Смольный было подано уведомление о проведении протестной акции в Петербурге 28 января, сообщал глава местного штаба оппозиционного политика Денис Михайлов.
25 декабря Центризбирком отказал
Навальному в праве баллотироваться в президенты России из-за судимости. Оппозиционер попытался обжаловать это решение, но Верховный суд признал
правоту ЦИК. В ответ на этот политик призвал бойкотировать выборы, которые пройдут 18 марта.
Министерство юстиции Российской Федерации потребовало
ликвидировать фонд "Пятое время года", который обеспечивает деятельность штаба оппозиционера.