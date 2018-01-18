NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
января
pda
Поиск
Архив

Навальный отказался по требованию мэрии переносить "Забастовку избирателей" с Тверской улицы в Щукино
18 января 2018 г. | Время публикации 20:51 | Последние изменения 21:17
Рубрики: Общество  
 
Алексей Навальный | Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"
Мэрия Москвы в ответ на обращение сторонников Алексея Навального о проведении "Забастовки избирателей" - шествия и митинга 28 января на Тверской улице - предложила перенести мероприятие подальше от центра российской столицы - в район Щукино. Оппозиционный политик, не допущенный до выборов президента страны, отверг это предложение.

"Мэрия предлагает нам проводить митинг 28 января в Щукино. Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас все будет по закону - в соответствии с поданной заявкой. 28 января отложите дела, одевайтесь теплее и присоединяйтесь", - написал оппозиционер на своей странице в Twitter.

Позднее пресс-секретарь главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова пояснила, что мэрия Москвы предложила Навальному три варианта места для проведения акции 28 января, уточняет РБК.

"Первый - митинг в специальной площадке в парке "Сокольники", второй - проведение шествия от улицы Перерва, 62, до улицы Люблинской, 157, и митинг у памятника Солдату Отечества, третий - шествие по улице маршала Бирюзова и улице маршала Василевского до станции метро "Щукинская" и митинг на проезжей части на улице маршала Василевского напротив дома 13", - перечислила она.

При этом Романова подчеркнула, что заявка в мэрию была подана не самим Навальным, а группой лиц. По ее словам, в заявке было указано: "Забастовка избирателей", сроки проведения - с 14 до 18 часов, до 15 тысяч участников. "Маршрут: движение от площади Тверская застава по проезжей части до Охотного Ряда и митинг на Охотном Ряду напротив дома 2 (гостиница "Москва")", - добавила она.

15 января сторонники Навального подали заявку на проведение в Москве "Забастовки избирателей". Аналогичные заявки были поданы в Санкт-Петербурге и других российских городах. В столице активисты хотят провести шествие по Тверской улице с митингом на Охотном Ряду.

"Мы выйдем потому, что нам не оставляют выбора: ведь как еще можно повлиять на деградирующую власть, которая не допускает до участия в выборах ни одного способного конкурировать с ней кандидата? Нам остается либо бороться, либо без борьбы отдать свою страну Путину и его проворовавшимся друзьям еще на шесть лет", - объясняли сторонники оппозиционера.

В конце декабря 2017 года Навальный заявил о намерении провести 28 января всероссийскую уличную акцию из-за отказа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты России.

Оппозиционер сообщил, что аналогичные акции намечены в ряде других городов РФ. В Смольный было подано уведомление о проведении протестной акции в Петербурге 28 января, сообщал глава местного штаба оппозиционного политика Денис Михайлов.

25 декабря Центризбирком отказал Навальному в праве баллотироваться в президенты России из-за судимости. Оппозиционер попытался обжаловать это решение, но Верховный суд признал правоту ЦИК. В ответ на этот политик призвал бойкотировать выборы, которые пройдут 18 марта.

Министерство юстиции Российской Федерации потребовало ликвидировать фонд "Пятое время года", который обеспечивает деятельность штаба оппозиционера.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.01.2018   21:48
2
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 18 января 2018 г. // Последняя новость 20:51
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>