Киргизская диаспора считает завышенной мерой арест таксиста, въехавшего в толпу на Ильинке

18 июня 2018 г. Таксист, сбивший пешеходов на Ильинке, расплакался в суде и полностью признал вину

Суд арестовал водителя на два месяца. Таксист попросил прощения у всех пострадавших, пояснил, что "не спал два дня", потому что "должен кормить семью и зарабатывать деньги", и перепутал педали газа и тормоза.