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Киргизская диаспора считает завышенной мерой арест таксиста, въехавшего в толпу на Ильинке
18 июня 2018 г. | Время публикации 19:41 | Последние изменения 20:13
Рубрики: Происшествия  
 
Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей
Киргизская диаспора считает завышенной санкцией арест таксиста, сбившего пешеходов на улице Ильинке в Москве 16 июня, и будет добиваться через посольство и МВД Киргизии домашнего ареста для него. Об этом заявил "Интерфаксу" председатель координационного совета диаспоры Раимкул Аттакуров.

"Мы его знаем как нашего спортсмена - призера международных соревнований по единоборствам, как достойного представителя диаспоры", - охарактеризовал он обвиняемого в наезде. Аттакуров отметил, что у Чынгыза Анарбека-уулу пятилетний водительский стаж, но "опыта на дорогах мегаполиса почти не имел".

"Видимо, у него был соблазн, что в период проведения чемпионата мира он сможет заработать больше денег", - сказал член диаспоры. Он отметил, что представители диаспоры посетили пострадавших в больнице и пригласили их за свой счет на отдых на озеро Иссык-Куль. Ранее премьер-министр Киргизии также сказал, что власти республики готовы оплатить отдых пострадавших.

Таксопарк "Чекпоинт", чьей машиной управлял Анарбек-уулу, и сервис "Яндекс.Такси", со своей стороны, готовы оказать пострадавшим финансовую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе агрегатора. "Яндекс.Такси" также готов сотрудничать с другими крупными онлайн-сервисами и диспетчерскими службами для контроля усталости водителя.

"Наши алгоритмы отключают водителей от заказов "Яндекс.Такси", когда они слишком долго на линии. Однако таксопарки, как правило, сотрудничают не только с нами, но и с другими сервисами заказа поездок. Чтобы контролировать, сколько времени совокупно провел за рулем водитель, крупные онлайн-сервисы и диспетчерские службы должны начать обмен данными о выполненных заказах", - говорится в сообщении.

Напомним, в ДТП на Ильинке 16 июня пострадали восемь пешеходов, в том числе две мексиканки и гражданка Украины. Пятеро человек были госпитализированы, в понедельник трое из них остаются в больнице, но скоро будут выписаны. Виновнику наезда предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Между тем видеозапись наезда на толпу заставила пользователей соцсетей усомниться в том, что произошедшее было случайностью, а не терактом. На несоответствие рассказа водителя и видео, в частности, указал политик Евгений Ройзман.

Анарбек-уулу полностью признал вину в суде и попросил прощения у всех потерпевших. Он объяснил, что "не спал два дня", потому что "должен кормить семью и зарабатывать деньги", и перепутал педали газа и тормоза. Ранее на допросе таксист сказал, что не спал около 20 часов. Попытку сбежать с места аварии он объяснил боязнью расправы. Мужчину проверят на вменяемость.
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